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Контейнеровоз Ever Given, что заблокировал Суэцкий канал, немного сдвинулся с места

Контейнеровоз Ever Given, что заблокировал Суэцкий канал, немного сдвинулся с места

Киев  •  УНН

 • 46470 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given в ночь на 27 марта впервые немного сдвинулся с места, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на египетские источники, пишет УНН.

Детали

Это удалось после того, как с места происшествия было изъято более 20 тыс. тонн грунта.

Попытки сдвинуть контейнеровоз с места продолжатся в субботу, 27 марта. Управление Суэцкого канала намерено принять в субботу, как минимум две попытки. Время этих работ зависит от наступления прилива.

В компании Shoei Kisen, которая владеет этим контейнеровозом, сообщили о намерении рассмотреть возможность его частичной разгрузки, чтобы облегчить тоннаж судна, однако признали, что эта операция будет связана с рядом сложностей.

Добавим

Контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель 23 марта в 7:40 по местному времени вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. Таким образом, он полностью перекрыл движение на юге Суэцкого канала.

Ever Given, на борту которого находятся более 20 тыс. крупнотоннажных контейнеров, направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам. Это одно из крупнейших судов в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.

Он перевозит товары на сумму 9,6 млрд долл. Блокада Суэцкого канала обходится мировой торговли в 400 млн долл. в час.

Стоимость перевозок в сутки в западном направлении товаров составляет примерно 5,1 млрд долл., в восточном - 4,5 млрд.

Согласно данным сайта по слежению за морскими перевозками MarineTraffic.com, в связи с ситуацией в Суэцком канале некоторые суда уже пошли в обход Африки.

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