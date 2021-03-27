Контейнеровоз Ever Given, що заблокував Суецький канал, трохи зрушив з місця
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Контейнеровоз, що застряг в Суецькому каналі Ever Given, у ніч на 27 березня вперше трохи зрушив з місця, повідомляє газета The Jerusalem Post з посиланням на єгипетські джерела, пише УНН.
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Це вдалося після того, як з місця події було вилучено понад 20 тис. тонн ґрунту.
Спроби зрушити контейнеровоз з місця продовжаться в суботу, 27 березня. Управління Суецького каналу має намір вжити в суботу, як мінімум дві спроби. Час цих робіт залежить від настання припливу.
У компанії Shoei Kisen, яка володіє цим контейнеровозом, повідомили про намір розглянути можливість його часткового розвантаження, щоб полегшити тоннаж судна, проте визнали, що ця операція буде пов'язана з низкою складнощів.
Додамо
Контейнеровоз Ever Given під прапором Панами сів на мілину 23 березня в 7:40 за місцевим часом незабаром після заходу в Суецький канал з Червоного моря. Таким чином, він повністю перекрив рух на півдні Суецького каналу.
Ever Given, на борту якого знаходяться понад 20 тис. великовагових контейнерів, направляється з Китаю в нідерландський порт Роттердам. Це одне з найбільших суден у своєму класі. Його довжина сягає 400 метрів, ширина - 59 метрів.
Він перевозить товари на суму 9,6 млрд дол. Блокада Суецького каналу обходиться світовій торгівлі в 400 млн дол. на годину.
Вартість перевезень на добу в західному напрямку товарів становить приблизно 5,1 млрд дол., в східному - 4,5 млрд дол.
Згідно з даними сайту по стеженню за морськими перевезеннями MarineTraffic.com, в зв'язку з ситуацією в Суецькому каналі деякі судна вже пішли в обхід Африки.