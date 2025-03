Конора Макгрегора задержали в США по обвинению в ограблении

По данным издания, Макгрегора задержали вечером понедельника. Боец находился в ночном клубе LIV в Майами-Бич и, исходя из него, встретился с фанатом, который хотел сфотографироваться со спортсменом. Ирландец выхватил телефон, разбил его и ушел, забрав устройство с собой.

Полиция сообщила, что потерпевший оценил стоимость гаджета в 1 тысячу долларов. Макгрегор не был задержан на месте преступления. Следователи нашли спортсмена в доме, на данный момент он помещен под стражу в окружной тюрьме Майами-Дейд. Адвокат ирландца назвали произошедшее "небольшой перепалкой".

Как сообщал УНН, 9 марта Макгрегор отбыл наказание за нападение на автобус, которое состоялось 6 апреля 2018. По информации портала MMA Junkie, спортсмен работал на общественных работах в двух церквях нью-йоркского района Бруклин. Пять дней ирландский боец занимался ручным трудом. Кроме общественных работ, Макгрегор посетил священника, который провел с ним долгий разговор, также его ждет тренинг по управлению гневом.

Справка УНН: 30-летний Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, получив 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегком и легкой) одновременно.

