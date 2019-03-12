Конора Макгрегора затримали в США за звинуваченням у пограбуванні

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Ірландський боєць змішаного стилю (ММА) Конор Макгрегор затриманий в Майамі-Біч (штат Флорида). Спортсмен розбив телефон фаната і забрав його з собою, після чого йому були пред'явлені звинувачення в пошкодженні чужого майна та пограбування, повідомила газета Miami Herald, передає УНН.

За даними видання, Макгрегора затримали ввечері понеділка. Боєць знаходився в нічному клубі LIV в Майамі-Біч і, виходячи з нього, зустрівся з фанатом, який хотів сфотографуватися зі спортсменом. Ірландець вихопив телефон, розбив його і пішов, забравши пристрій з собою.

Поліція повідомила, що потерпілий оцінив вартість гаджета в 1 тис доларів. Макгрегор не був затриманий на місці злочину. Слідчі знайшли спортсмена в будинку, на даний момент він поміщений під варту в окружній в'язниці Майамі-Дейд. Адвокат ірландця назвали подію "невеликою лайкою".

Як повідомляв УНН, 9 березня Макгрегор відбув покарання за напад на автобус, яке відбулося 6 квітня 2018 року. За інформацією порталу MMA Junkie, спортсмен працював на громадських роботах в двох церквах нью-йоркського району Бруклін. П'ять днів ірландський боєць займався ручною працею. Крім громадських робіт, Макгрегор відвідав священика, який провів з ним довгу розмову, також його чекає тренінг з управління гнівом.

Довідка УНН: 30-річний Макгрегор є одним з найпопулярніших бійців UFC, він провів 25 поєдинків в змішаних єдиноборствах, здобувши 21 перемогу (18 достроково) і зазнавши чотирьох поразок. Перший титул чемпіона UFC ірландець завоював в 2015 році, пізніше ставши першим в історії бійцем організації, що володів двома титулами в різних вагових категоріях (напівлегкій і легкій) одночасно.

UPDATED: MMA fighter Conor McGregor charged with strong-armed robbery and criminal mischief (both felonies) for allegedly smashing a fan's phone outside the Fountainebleau hotel https://t.co/QYIOKOEWsW pic.twitter.com/WQO0LVsD5c

— David Ovalle (@DavidOvalle305) 11 березня 2019 р.

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