Конора Макгрегора затримали в США за звинуваченням у пограбуванні

КИЇВ. 12 березня. УНН. Ірландський боєць змішаного стилю (ММА) Конор Макгрегор затриманий в Майамі-Біч (штат Флорида). Спортсмен розбив телефон фаната і забрав його з собою, після чого йому були пред'явлені звинувачення в пошкодженні чужого майна та пограбування, повідомила газета Miami Herald, передає УНН.