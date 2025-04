Конгресс США объявил о резком сокращении количества билетов на инаугурацию Байдена из-за COVID-19

Как говорится в распространенном им письменном заявлении, санитарно-эпидемиологические соображения заставили комитет принять “трудное решение ограничить” число почетных гостей на инаугурации Байдена 20 января. Присутствовать в этот день непосредственно на Капитолийском холме будет примерно столько же человек, сколько слушает в стенах Конгресса традиционное ежегодное обращение президента США “О положении страны”, уточнили организаторы.

По их свидетельству, прежде совместный комитет верхней и нижней палат Конгресса по инаугурационным церемониям “традиционно распространил бы 200 тыс. билетов” на торжества на Капитолии. Кроме того, “комплекты билетов” передавались бы членам Конгресса для распространения среди их избирателей. “В 2021 году будет приглашен (только) каждый член Конгресса 117-го созыва и один (его или ее) гость. Ваш билет не может быть передан другим лицам”, — подчеркнул комитет.

Ранее было также распространено предупреждение о сокращении числа журналистов, которых аккредитуют для освещения инаугурации Байдена.

The JCCIC announced attendance guidance for the 59th Inaugural Ceremonies at the U.S. Capitol on January 20, 2021. https://t.co/bFBE6KuVti

— JCCIC (@JCCIC) December 16, 2020