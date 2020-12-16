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Конгрес США оголосив про різке скорочення кількості квитків на інавгурацію Байдена через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Кількість запрошень на майбутню в наступному місяці церемонію вступу на посаду 46-го президента США Джозефа Байдена буде різко скорочено у зв’язку з пандемією. Про це оголосив у середу спільний комітет Сенату і Палати представників Конгресу США з інавгураційних церемоній, пише УНН.

Конгрес США оголосив про різке скорочення кількості квитків на інавгурацію Байдена через COVID-19

Як говориться в поширеній ним письмовій заяві, санітарно-епідеміологічні міркування змусили комітет прийняти “важке рішення обмежити” кількість почесних гостей на інавгурації Байдена 20 січня. Присутніми в цей день безпосередньо на Капітолійському пагорбі буде приблизно стільки ж людей, скільки слухає в стінах Конгресу традиційне щорічне звернення президента США “Про становище країни”, уточнили організатори.

За їхніми свідченнями, перш за все спільний комітет верхньої і нижньої палат Конгресу з інавгураційних церемоній “традиційно поширив би 200 тис. квитків” на урочистості на Капітолії. Крім того, “комплекти квитків” передавалися б членам Конгресу для поширення серед їхніх виборців. “У 2021 році запрошений (тільки) кожен член Конгресу 117-го скликання і один (його або її) гість. Ваш квиток не може бути переданий іншим особам”, — підкреслив комітет.

Раніше було також поширено попередження про скорочення кількості журналістів, яких акредитують для освітлення інавгурації Байдена.

The JCCIC announced attendance guidance for the 59th Inaugural Ceremonies at the US Capitol on January 20, 2021. https://t.co/bFBE6KuVti

— JCCIC (@JCCIC) December 16, 2020

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