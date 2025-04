Конгрес США оголосив про різке скорочення кількості квитків на інавгурацію Байдена через COVID-19

Як говориться в поширеній ним письмовій заяві, санітарно-епідеміологічні міркування змусили комітет прийняти “важке рішення обмежити” кількість почесних гостей на інавгурації Байдена 20 січня. Присутніми в цей день безпосередньо на Капітолійському пагорбі буде приблизно стільки ж людей, скільки слухає в стінах Конгресу традиційне щорічне звернення президента США “Про становище країни”, уточнили організатори.

За їхніми свідченнями, перш за все спільний комітет верхньої і нижньої палат Конгресу з інавгураційних церемоній “традиційно поширив би 200 тис. квитків” на урочистості на Капітолії. Крім того, “комплекти квитків” передавалися б членам Конгресу для поширення серед їхніх виборців. “У 2021 році запрошений (тільки) кожен член Конгресу 117-го скликання і один (його або її) гість. Ваш квиток не може бути переданий іншим особам”, — підкреслив комітет.

Раніше було також поширено попередження про скорочення кількості журналістів, яких акредитують для освітлення інавгурації Байдена.

