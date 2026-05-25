Как не навредить домашним животным во время генеральной уборки
Визит Тихановской в Киев является сигналом лукашенко и подготовкой к будущему без него – политолог
В Раде объяснили, почему хотят обложить налогом посылки украинцев и когда это произойдет
Бензин и дизель на АЗС подорожали за выходные, разница в ценах — 7 грн
Следователи БЭБ обязаны учитывать судебную практику, согласно которой лизинг транспорта не может облагаться налогом как роялти
Их "хантят" лучшие западные вузы: как в столичной школе удается воспитывать гениев
Девушка в соцсетях рассказала, что ее свадебное платье сгорело во время атаки на Киев, десятки женщин готовы отдать свои
Самая масштабная атака на культурные учреждения Киева: повреждены Национальный художественный музей, филармония и опера
Уникальное "полнолуние на королевских звездах": что оно принесет знакам зодиака с 25 по 31 мая
Здание МИД Украины впервые со времен Второй мировой пострадало от обстрела - Сибига
Комитет рекомендовал Раде урегулировать постановку на воинский учет женщин, которые попали туда с нарушением законодательства

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Комитет рекомендовал принять законопроект об исключении женщин из учета, если их внесли туда с нарушениями. Проверка ТЦК продлится до 30 дней.

Комитет рекомендовал Раде урегулировать постановку на воинский учет женщин, которые попали туда с нарушением законодательства

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять законопроект, который должен урегулировать постановку на воинский учет женщин, попавших туда с нарушением законодательства. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №15116-1.

По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении: включить законопроекты № 15116, 15116-1 в повестку дня. По результатам рассмотрения законопроекта 15116-1 в первом чтении принять его за основу и в целом. Законопроект (реестр. № 15116) – отклонить

– говорится в заключении комитета.

Отмечается, что Министерство обороны поддержало проект закона без замечаний, в то же время главнокомандующий Вооруженными силами Украины указанные проекты законов не поддерживает.

Согласно законопроекту №15116-1, исключению с воинского учета подлежат женщины, взятые на него с нарушением требований и по результатам проверки, проведенной ТЦК в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления заявления.

Также женщины, в отношении которых в ходе проверки установлено ошибочное исключение с воинского учета, но на момент проверки находящиеся на военной службе или имеющие действующий контракт, подлежат восстановлению на воинском учете с внесением данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Отметим, что законопроект №15116 предусматривал, что исключению с воинского учета подлежат женщины, которые были взяты на него с нарушением требований.

Напомним

Минобороны ранее обещало, что исправит технические ошибки относительно воинского учета женщин и аннулирует штрафы в "Резерв+". Пострадавшим советуют обращаться на горячие линии ведомства.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Законы
Мобилизация
Военное положение
ТЦК и СП
Министерство обороны Украины
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины
Украина