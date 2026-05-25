Комитет рекомендовал Раде урегулировать постановку на воинский учет женщин, которые попали туда с нарушением законодательства
Комитет рекомендовал принять законопроект об исключении женщин из учета, если их внесли туда с нарушениями. Проверка ТЦК продлится до 30 дней.
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять законопроект, который должен урегулировать постановку на воинский учет женщин, попавших туда с нарушением законодательства. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №15116-1.
По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении: включить законопроекты № 15116, 15116-1 в повестку дня. По результатам рассмотрения законопроекта 15116-1 в первом чтении принять его за основу и в целом. Законопроект (реестр. № 15116) – отклонить
Отмечается, что Министерство обороны поддержало проект закона без замечаний, в то же время главнокомандующий Вооруженными силами Украины указанные проекты законов не поддерживает.
Согласно законопроекту №15116-1, исключению с воинского учета подлежат женщины, взятые на него с нарушением требований и по результатам проверки, проведенной ТЦК в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления заявления.
Также женщины, в отношении которых в ходе проверки установлено ошибочное исключение с воинского учета, но на момент проверки находящиеся на военной службе или имеющие действующий контракт, подлежат восстановлению на воинском учете с внесением данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
Отметим, что законопроект №15116 предусматривал, что исключению с воинского учета подлежат женщины, которые были взяты на него с нарушением требований.
Минобороны ранее обещало, что исправит технические ошибки относительно воинского учета женщин и аннулирует штрафы в "Резерв+". Пострадавшим советуют обращаться на горячие линии ведомства.