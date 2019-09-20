Коломойский, Бахматюк, Ахметов: кого могут признать монополистами

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Киев  •  УНН

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Президент Владимир Зеленский анонсировал борьбу с монополистами. Но эта борьба может затронуть буквально каждый крупный бизнес.

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Эффективная борьба с бедностью, по мнению Владимира Зеленского, невозможна без борьбы с монополистами. Больше не будет олигархов, которые контролируют целые отрасли, заявил Президент на 16-й ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве в пятницу, 13 сентября. О ком может идти речь, разбирался УНН.

Стоит упомянуть, что главным борцом с монополиями на государственном уровне является Антимонопольный комитет Украины. Там Зеленский уже провел "чистки" в руководстве, оставив при этом предыдущего главу Юрия Терентьева.

"Что касается антимонопольной политики, мы перезапускаем Антимонопольный комитет. Уже изменили замов. Посмотрим, как работает глава АМКУ", — объяснил свое решение Зеленский.

Некоторые СМИ писали, что это обосновано случившейся накануне встречей Терентьева с Коломойским в одном из киевских ресторанов и последующим публичным анонсированием проблем Ринату Ахметову. Впрочем, сам Терентьев настойчиво опровергает факт встречи с приближенным к власти бизнесменом.

Вместе с тем, АМКУ недавно принял громкое решение — принудительно разделить группу компаний OSTCHEM Дмитрия Фирташа, которая, по версии органа, злоупотребляла монопольным положением.

При этом, как сообщили в АМКУ на запрос УНН, сам орган не раз давал разрешение OSTCHEM на концентрацию. Правда, было это в 2010-2011 годах.

"За период 2014-2017 годов в Комитете отсутствует информация о принятии решений касательно ПАО "Азот", ПАО "Ривнеазот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ООО "НФ Трейдинг Украина", - сообщили в АМКУ.

В OSTCHEM уже заявили, что намерены оспорить такое решение в судах. И нужно отметить, что судебные разбирательства против АМКУ, как правило, весьма успешны для бизнеса.

УНН уже анализировал громкие судебные провалы АМКУ, среди прочего АМКУ проиграл дела картелю АЗС, "Санофи", Коломойскому, супермаркетам и тд. Детальнее читайте по ссылке.

При этом, Терентьев утверждает, что примеру OSTCHEM пока никто не последует.

"Говорить, что сейчас к любому субъекту, у которого доля превышает 35% рынка, может быть применена подобная санкция — это некорректно. В ближайшее время у нас нет дел, в которых было бы целесообразно применить принудительное разделение", - подчеркнул он.

Почему одних разделяют, других – нет и как в целом определяют монополиста на рынке, УНН узнавал у экс-уполномоченной АМКУ Агии Загребельской, которая, к слову, нынче оспаривает свое увольнение. Она рассказала, что монополиста определяют по некоторым критериям.

"Чем больше доля рынка, тем вероятнее, что компания монополист. Чем меньше доли рынка конкурентов, тем больше вероятность монополии.

Наличие/отсутствие барьеров для вступления на рынок новых компаний и период времени, которое необходимо для этого потратить. Соответственно, чем выше барьеры, тем крепче положение лидера.

Также анализируется способность компании влиять на цены или другие условия оборота товара на рынке", - сообщила Загребельская.

При этом, по ее словам, практика Антимонопольного комитета сложилась в большинстве таким образом, что Комитет не считает необходимым "заглядывать" в прошлое и выяснять, как та или иная компания стала монополистом. Хотя это важно.

Не всегда в АМКУ приходят и к общему знаменателю по той или иной компании. Например, глава ведомства Юрий Терентьев недавно заявил, что ДТЭК Рината Ахметова не является монополистом на рынке, а Загребельская так не считает.

"С решением АМКУ о том, что группа ДТЭК не является монополистом, я не согласна.

По мнению АМКУ, группа ДТЭК не могла влиять на цену электроэнергии и условия обращения на рынке, потому что последний был зарегулирован. По моему мнению, это не так. И группа имела рычаги влияния.

Однако, даже если согласиться с АМКУ, сегодня тепловая генерация уже сбросила с себя "регуляторное иго". Поэтому ничто не мешает комитету вернуться к вопросу судьбы группы на каждом сегменте энергетической цепочки и оценки поведения последней", - пояснила она.

Если говорить о том, что монополистом могут признать любую компанию с долей рынка в 35%, то в "зоне риска", по сути, любой крупный успешный бизнес Украины, включая бизнес, как считается, приближенного к Президенту Игоря Коломойского.

Например, авиакомпания "МАУ" из группы "Приват", по оценкам экспертов, имеет долю на рынке порядка 60-70%.

"Процентов 60-70% рынка контролируют именно они. Монополия это или олигополия? Скорее всего — олигополия", - отметил авиационный эксперт Вячеслав Коновалов.

Но, поскольку украинское законодательство не предусматривает термина "олигополия", скорее всего, речь будет идти о монополии.

Интересная ситуация и с сетью строительных гипермаркетов "Эпицентр". АМКУ признает, что компания занимает доминирующее положение на рынке, но нарушений при этом не видит.

"Несмотря на значительное количество игроков на данном региональном рынке (Киев - ред.), рыночная власть (в 2017 году - ред.) принадлежала одному объекту хозяйствования ООО "ЭпицентрК" и ООО "Новая Линия". При этом, наличие рыночной власти не является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. Пока в действиях (ГК "Эпицентр" - ред.) Комитет не обнаружил признаков нарушений", - говорилось в отчете АМКУ в прошлом году.

Получается, что критерий доли на рынке не такой уж и абсолютный для определения монополиста. Другими словами, даже крупная доля на рынке (35% и более) не всегда будет означать монополию, исходя из трактовки АМКУ по делу "Эпицентра".

Если же АМКУ передумает и будет определять монополистов через призму их доли, то такими могут быть признаны компании Олега Бахматюка "Авангард" (производитель яиц), Бориса Кауфмана "Мегаполис" (дистрибуция табачных изделий), Андрея Веревского и Виталия Хомутынника "Кернел" (производство подсолнечного масла), Петра Порошенко "Рошен", Виктора Пинчука "Интерпайп" (производство нефтегазовых труб) и так далее.

Анализируя попытку Зеленского побороть монополистов, не стоит забывать, что и сам он является активным пользователем продукции тех самых монополистов. Во всяком случае, зарубежных. Мир давно и, похоже, пока безрезультатно борется с такими монополистами как Facebook и Google.

В прошлом году Google даже обвинили в доминировании на рынке и нарушении антимонопольного законодательства, оштрафовав на 5 миллиардов долларов. Но стала ли от этого его доля меньше и как это повлияло на пользовательский спрос — вопрос риторический. Та же история и с Facebook. Социальная сеть остается не только крупнейшей в мире, но и помогает некоторым активным ее юзерам становиться Президентами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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