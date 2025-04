Китайский марсоход "Чжужун" начал исследовать Марс

Цитата

"Марсоход "Чжужун" успешно покинул посадочную платформу, достиг поверхности Марса и начал исследование", - говорится в заявлении ведомства.

Платформа с марсоходом села в южной части Долины Утопия в северном полушарии планеты Марс. План миссии предусматривает, что в ближайшие дни шестиколесный марсоход массой 240 килограммов сойдет с платформы и отправится изучать поверхность Марса. Планируемый срок работы ровера составляет 90 марсианских суток, но не исключено, что аппарат проработает дольше.

Главные цели миссии “Тяньвень-1” заключаются в поиске на Марсе жизни, а также исследования поверхности планеты и окружающей среды. Результаты работы орбитальной станции и марсохода позволят получить топографические карты марсианской поверхности с указанием характеристик грунтов, ионосферы, участков водяного льда и других научных данных. Для научной работы орбитальный аппарат и марсоход использовать 12 приборов, включая различные камеры, георадар и магнитометр.

После посадки аппарата Китай стал второй страной после США, которой удалось успешно посадить марсоход, и третьей после СССР и США страной, спускаемый аппарат которой совершил мягкую посадку на Марсе.

