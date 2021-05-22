Китайский марсоход "Чжужун" начал исследовать Марс
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Китайский марсоход "Чжужун" успешно сошел с посадочной платформы и начал исследование Марса. Об этом в субботу сообщило Китайское национальное космическое управление, передает УНН.
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"Марсоход "Чжужун" успешно покинул посадочную платформу, достиг поверхности Марса и начал исследование", - говорится в заявлении ведомства.
Контекст
Платформа с марсоходом села в южной части Долины Утопия в северном полушарии планеты Марс. План миссии предусматривает, что в ближайшие дни шестиколесный марсоход массой 240 килограммов сойдет с платформы и отправится изучать поверхность Марса. Планируемый срок работы ровера составляет 90 марсианских суток, но не исключено, что аппарат проработает дольше.
Главные цели миссии “Тяньвень-1” заключаются в поиске на Марсе жизни, а также исследования поверхности планеты и окружающей среды. Результаты работы орбитальной станции и марсохода позволят получить топографические карты марсианской поверхности с указанием характеристик грунтов, ионосферы, участков водяного льда и других научных данных. Для научной работы орбитальный аппарат и марсоход использовать 12 приборов, включая различные камеры, георадар и магнитометр.
После посадки аппарата Китай стал второй страной после США, которой удалось успешно посадить марсоход, и третьей после СССР и США страной, спускаемый аппарат которой совершил мягкую посадку на Марсе.
So Zhurong is now active and actually on Mars. Early pics here, so better versions incoming. pic.twitter.com/pQeTFtf0ut- Andrew Jones (@AJ_FI) May 22, 2021