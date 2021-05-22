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The Guardian

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Китайський марсохід "Чжужун" розпочав досліджувати Марс

Київ • УНН

 • 48054 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Китайський марсохід "Чжужун" успішно зійшов з посадочної платформи і розпочав дослідження Марса. Про це в суботу повідомило Китайське національне космічне управління, передає УНН.

Китайський марсохід "Чжужун" розпочав досліджувати Марс

Цитата

"Марсохід "Чжужун" успішно покинув посадкову платформу, досяг поверхні Марса і розпочав дослідження", - йдеться в заяві відомства.

Контекст

Платформа з марсоходом сіла в південній частині Долини Утопія в північній півкулі планети Марс. План місії передбачає, що в найближчі дні шестиколісний марсохід масою 240 кілограмів з’їде з платформи і відправиться вивчати поверхню Марса. Запланований термін роботи ровера становить 90 марсіанських діб, але не виключено, що апарат пропрацює довше.

Головні цілі місії “Тяньвень-1” полягають в пошуку на Марсі життя, а також дослідження поверхні планети і навколишнього середовища. Результати роботи орбітальної станції і марсохода дозволять отримати топографічні карти марсіанської поверхні з зазначенням характеристик грунтів, іоносфери, ділянок водяного льоду і інших наукових даних. Для наукової роботи орбітальний апарат і марсохід використовуватимуть 12 приладів, включаючи різні камери, георадар і магнітометр.

Після посадки апарату Китай став другою країною після США, якій вдалося успішно посадити марсохід, і третьою після СРСР і США країною, спусковий апарат якої здійснив м’яку посадку на Марсі.

So Zhurong is now active and actually on Mars. Early pics here, so better versions incoming. pic.twitter.com/pQeTFtf0ut

— Andrew Jones (@AJ_FI) May 22, 2021

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