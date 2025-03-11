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Китай прокомментировал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

Киев • УНН

 • 71960 просмотра

США и Украина встречаются в Саудовской Аравии для обсуждения соглашения о прекращении огня. Китай выразил поддержку мирному урегулированию и готовность играть конструктивную роль в решении кризиса.

Китай прокомментировал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

Китай надеется, что "справедливое и долговременное решение" может быть найдено для войны россии против Украины, на фоне начала переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии, заявила на брифинге 11 марта пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, пишет УНН.

Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное разрешение кризиса. Мы надеемся, что стороны смогут найти справедливое и долговременное решение, которое будет приемлемым для всех сторон. Китай готов работать с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль в политическом разрешении украинского кризиса

- сказала пресс-секретарь МИД КНР в ответ на вопрос, чего ожидает Китай от встречи на фоне того, как официальные лица США и Украины встречаются сегодня в Саудовской Аравии для переговоров, где "Украина предложит собственное соглашение о прекращении огня".

Дополнение

В Джидде 11 марта началась встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсуждают путь к миру и двусторонние отношения между странами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах с США в Саудовской Аравии со стороны Украины будет четкая настройка на конструктив, и "надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги".

Глава делегации США, госсекретарь Марко Рубио перед переговорами заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии Америка хочет услышать от Украины, на какие уступки она может пойти ради мира.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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