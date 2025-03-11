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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Китай прокоментував переговори США та України в Саудівській Аравії

Київ • УНН

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США та Україна зустрічаються в Саудівській Аравії для обговорення угоди про припинення вогню. Китай висловив підтримку мирному врегулюванню та готовність відігравати конструктивну роль у вирішенні кризи.

Китай прокоментував переговори США та України в Саудівській Аравії

Китай сподівається, що "справедливе та тривале рішення" може бути знайдено для війни рф проти України, на тлі старту переговорів між США та Україною у Саудівській Аравії, заявила на брифінгу 11 березня речниця МЗС КНР Мао Нін, пише УНН.

Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи. Ми сподіваємося, що сторони зможуть знайти справедливе та тривале рішення, яке буде прийнятним для всіх сторін. Китай готовий працювати з міжнародним співтовариством і продовжувати відігравати конструктивну роль для політичного врегулювання української кризи

- сказала речниця МЗС КНР у відповідь на запитання, чого очікує Китай від зустрічі на тлі того, як офіційні особи США та України зустрічаються сьогодні в Саудівській Аравії для переговорів, де "Україна запропонує власну угоду про припинення вогню"

Доповнення

У Джидді 11 березня розпочалася зустріч делегацій України та США на високому рівні. Сторони обговорюють шлях до миру та двосторонні відносини між країнами.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на переговорах з США у Саудівській Аравії з боку України буде чітка налаштованість на конструктив, і "сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки".

Очільник делегації США, держсекретар Марко Рубіо перед переговорами заявив, що під час переговорів в Саудівській Аравії Америка хоче почути від України, на які поступки вона може піти заради миру.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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