Китай прокоментував переговори США та України в Саудівській Аравії

Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи. Ми сподіваємося, що сторони зможуть знайти справедливе та тривале рішення, яке буде прийнятним для всіх сторін. Китай готовий працювати з міжнародним співтовариством і продовжувати відігравати конструктивну роль для політичного врегулювання української кризи

- сказала речниця МЗС КНР у відповідь на запитання, чого очікує Китай від зустрічі на тлі того, як офіційні особи США та України зустрічаються сьогодні в Саудівській Аравії для переговорів, де "Україна запропонує власну угоду про припинення вогню"