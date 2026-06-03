Кипрское председательство начало подготовку к открытию первого кластера по вступлению Украины в ЕС
Киев • УНН
Кипрское председательство начало подготовку к открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Это решение является стратегическим приоритетом блока.
Кипрское председательство в Совете ЕС начало подготовку к открытию первого кластера в рамках переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Об этом говорится в сообщении Кипрского председательства в Х, передает УНН.
Сегодня председательство Кипра начало подготовку к официальному открытию Кластера 1 в переговорах о вступлении Украины и Молдовы. Это знаменует важную веху на их пути европейской интеграции и посылает сильный сигнал о единстве ЕС и решимости
В ближайшие дни Кипрское председательство "продолжит настойчиво работать над завершением обсуждений в Совете для официального открытия кластера".
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Председательство Кипра, руководствуясь подходом, основанным на заслугах, выполняет обязательства по расширению, которое является стратегическим приоритетом и одной из наиболее трансформационных политик Европейского Союза.
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