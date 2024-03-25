Кипер заявил, что не собирается занимать должность Генерального прокурора

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер не планирует переходить на должность Генерального прокурора, если только такое предложение не поступит от Президента. Об этом он рассказал в интервью Главком, передает УНН.

Детали

"Меня уже трижды "назначали". Но это все делали журналисты. Впервые меня "назначали" еще при генпрокуроре Ирине Венедиктовой. Думаю, это происходит для того, чтобы меня столкнуть с кем-то лбами, чтобы были недоразумения.

Я - кадровый прокурор, мобилизованный. И сегодня мне определили работать в Одесской области. Меня все устраивает, это моя родина, я хочу что-то здесь сделать, поэтому предложений никаких не было. Такое предложение может поступить только от одного человека - гаранта Конституции. Но Президент недавно был в области, кучу задач нарезал.

Информация о якобы назначении является больше манипуляцией для того, чтобы создать мне какой-то дискомфорт в плане работы", - заявил он.