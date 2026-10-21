Капитуляция Украины будет означать капитуляцию всего Запада - Мерц

Капитуляция Украины исключена, поскольку это означало бы поражение всех её союзников. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на форуме в Берлине, назвав ежедневные гибридные атаки России главной угрозой для безопасности Европы. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

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Глава немецкого правительства подчеркнул, что Берлин и европейские партнёры остаются готовыми к переговорам в любой момент, однако поддержка Киева оказывается не для затягивания конфликта, а для защиты суверенитета.

Мы оказываем поддержку Украине не для того, чтобы затягивать эту войну. Но капитуляция — или даже безоговорочная капитуляция Украины — исключена. Ведь это означало бы капитуляцию всех нас - подчеркнул Мерц.

Кроме того, канцлер назвал российскую дезинформацию, диверсии и гибридные атаки на коммуникационные системы крупнейшей угрозой для безопасности Германии. По его мнению, Москва осуществляет фундаментальное нападение на европейский политический порядок, установленный после окончания "холодной войны".

Мерц отметил, что такие враждебные действия происходят ежедневно, а их опасность в стране до сих пор недооценивают, добавив: "Моё наибольшее беспокойство в данный момент — не наша экономика, не США или Китай, а влияние России на наше общество".

США больше не участвуют в обороне Украины — Мерц