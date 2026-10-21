Капітуляція України означатиме капітуляцію всього Заходу - Мерц

Капітуляція України виключена, адже це означало б поразку всіх її союзників. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на форумі в Берліні, назвавши щоденні гібридні атаки росії головною загрозою для безпеки Європи. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Очільник німецького уряду наголосив, що Берлін та європейські партнери залишаються готовими до переговорів у будь-який момент, однак підтримка Києва надається не для затягування конфлікту, а для захисту суверенітету.

Ми надаємо підтримку Україні не для того, щоб затягувати цю війну. Але капітуляція — чи навіть беззастережна капітуляція України — виключена. Адже це означало б капітуляцію нас усіх