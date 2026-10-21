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Капітуляція України означатиме капітуляцію всього Заходу - Мерц

Київ • УНН

 • 1848 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що капітуляція України означала б поразку всіх її союзників. Він назвав гібридні атаки росії головною загрозою Європі.

Капітуляція України означатиме капітуляцію всього Заходу - Мерц

Капітуляція України виключена, адже це означало б поразку всіх її союзників. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на форумі в Берліні, назвавши щоденні гібридні атаки росії головною загрозою для безпеки Європи. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Очільник німецького уряду наголосив, що Берлін та європейські партнери залишаються готовими до переговорів у будь-який момент, однак підтримка Києва надається не для затягування конфлікту, а для захисту суверенітету.

Ми надаємо підтримку Україні не для того, щоб затягувати цю війну. Але капітуляція — чи навіть беззастережна капітуляція України — виключена. Адже це означало б капітуляцію нас усіх

- підкреслив Мерц.

Крім того, канцлер назвав російську дезінформацію, диверсії та гібридні атаки на комунікаційні системи найбільшою загрозою для безпеки Німеччини. На його думку, Москва здійснює фундаментальний напад на європейський політичний порядок, встановлений після завершення "холодної війни".

Мерц зауважив, що такі ворожі дії відбуваються щоденно, а їхню небезпеку в країні досі недооцінюють, додавши: "Моє найбільше занепокоєння на даний момент - не наша економіка, не США чи Китай, а вплив росії на наше суспільство".

США більше не беруть участі в обороні України - Мерц20.10.26, 07:15 • 32561 перегляд

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Кібератака
російська пропаганда
Війна в Україні
Фрідріх Мерц
Європа
Німеччина
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Берлін