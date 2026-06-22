Кабмин ввел идентификационный жетон для полицейских

Кабинет министров ввел для сотрудников Национальной полиции идентификационный жетон. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

На днях Кабинет министров Украины поддержал инициированные МВД решения, которые учитывают вызовы военного времени и усиливают безопасность полицейских и социальную защиту их семей. В частности, введен новый элемент обмундирования полицейских – идентификационный жетон. Он будет использоваться при выполнении задач в районах боевых действий и в прифронтовых общинах. На жетоне будут указываться индивидуальный номер полицейского, группа крови и резус-фактор. Это, прежде всего, позволит оперативнее оказывать медицинскую помощь в случае ранений - говорится в сообщении.

Также Клименко добавил, что жетон будет обеспечивать дополнительный способ идентификации личности полицейского в случае пленения или гибели.

Согласно постановлению №785, жетон выполнен в форме прямоугольника с указанием с обеих сторон информации по идентификации полицейского.

На лицевой стороне - надписи "Украина" и "Национальная полиция", ниже перфорационной линии арабскими цифрами - закрепленный за полицейским индивидуальный номер из специального жетона полицейского.

Латинскими буквами и римскими цифрами - группа крови и резус-фактор; на оборотной стороне арабскими цифрами - закрепленный за полицейским индивидуальный номер из специального жетона полицейского, латинскими буквами и римскими цифрами - группа крови и резус-фактор, ниже перфорационной линии - надписи "Украина" и "Национальная полиция".

Жетон будет изготавливаться из нержавеющей стали размером 45х26 миллиметров, толщиной 1 миллиметр, углы которого закруглены.

Жетон имеет отверстие диаметром 3 миллиметра для крепления на шнурке (цепочке) для ношения на шее. После увольнения полицейского жетон хранится в его архивном личном деле.

Напомним

В Верховную Раду Украины внесли законопроект № 15176, который предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Эти изменения предусматривают обеспечение визуальной идентификации военнослужащих ТЦК и СП и подтверждение их полномочий.