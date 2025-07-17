Исландия рассматривает вступление в ЕС, жители страны поддерживают возобновление переговоров

Исландия имеет достаточную общественную поддержку для возобновления переговоров о вступлении в ЕС, хотя и обдумывает последствия торгового противодействия с участием США и европейских стран, принимая во внимание угрозы администрации Трампа аннексировать территории своего североатлантического соседа.

Об этом говорится в материале Politico, передает УНН.

Детали

Исландцы поддерживают перезагрузку переговоров о вступлении в ЕС, хотя дебатами о решении этого вопроса оттеняются такие события, как торговая война между ЕС и США, и угрозы Вашингтона аннексировать Гренландию.

Сейчас Исландия обдумывает членство в ЕС, и по словам представителей правительства общественная поддержка по этому поводу существует.

Я бы сказала, что общественная поддержка возобновления переговоров есть - говорит министр иностранных дел Торгердур Катрин Гуннарсдоттир

По словам чиновницы, возобновление переговоров о вступлении является "жизненно важным, когда речь идет о геополитической ситуации". Глава МИД отметила, что Исландия, во время своих предыдущих переговоров о вступлении в 2010-2013 годах, продвинулась "достаточно далеко в переговорном процессе".

Справка

Исландия уже является частью Шенгенской зоны свободного передвижения и является давним членом Европейской экономической зоны. Сейчас 58% исландцев поддерживают возобновление переговоров о вступлении в ЕС. Впрочем, по данным некоторых новых опросов, поддержка членства в ЕС пока ниже: лишь 45% "за", в то же время 35% "против". Также есть те 20 процентов, которые пока "не определились".

Гуннарсдоттир, лидер проевропейской партии реформ Исландии, сказала, что она "доверяет нации и народу Исландии, что они решат продолжать" и "надеется, что люди скажут "да".

Дополнение

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен должна встретиться с премьер-министром Исландии Криструн Фростадоттир. Президент ЕК также посетит авиабазу Кефлавик, которая имеет стратегическое значение для военных учений НАТО.

Напомним

Страны-члены Евросоюза имеют целью убедить президента США Дональда Трампа остановить его глобальную торговую войну.

Ведущие гиганты - Amazon, Microsoft и Google отдают онлайн-существование Европы в руки фирм, имеющих связи с президентом США. Американские агентства могут шпионить, а по результатам торговых "обострений", Европа будет иметь проблемы со своим цифровым миром.