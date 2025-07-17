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Ісландія розглядає вступ до ЄС, жителі країни підтримують відновлення переговорів

Київ • УНН

 • 2560 перегляди

Ісландія має достатню громадську підтримку для відновлення переговорів про вступ до ЄС, незважаючи на торговельні суперечки та погрози США. 58% ісландців підтримують відновлення переговорів, а міністр закордонних справ вважає це життєво важливим.

Ісландія розглядає вступ до ЄС, жителі країни підтримують відновлення переговорів

Ісландія має достатню громадську підтримку для відновлення переговорів про вступ до ЄС, хоча й обмірковує наслідки торговельної протидії за участю США та європейських країн, приймаючи до уваги погрози адміністрації Трампа анексувати території свого північноатлантичного сусіда.

Про це ідеться у матеріалі Politico, передає УНН.

Деталі

Ісландці підтримують перезавантаження переговорів про вступ до ЄС, хоча дебатами про вирішення цього питання відтіняють такі події, як торговельна війна між ЄС та США, та погрози Вашингтону анексувати Гренландію.

Наразі Ісландія обмірковує членство у ЄС, і за словами представників уряду громадська підтримка з цього приводу існує.

Я б сказала, що громадська підтримка відновлення переговорів є

- каже міністр закордонних справ Торгердур Катрін Гуннарсдоттір

За словами посадовиці, відновлення переговорів про вступ є "життєво важливим, коли йдеться про геополітичну ситуацію". Глава МЗС зазначила, що Ісландія, під час своїх попередніх переговорів про вступ у 2010-2013 роках, просунулася "досить далеко в переговорному процесі".

Довідково

Ісландія вже є частиною Шенгенської зони вільного подорожування та є давнім членом Європейської економічної зони. Наразі 58% ісландців підтримують відновлення переговорів про вступ до ЄС. Втім за даними деяких нових опитувань, підтримка членства у ЄС поки нижча: лише 45% "за", у той же час 35% "проти". Також є ті 20 відсотків, що поки "не визначилися".

Гуннарсдоттір, лідер проєвропейської партії реформ Ісландії, сказала, що вона "довіряє нації та народу Ісландії, що вони вирішать продовжувати" і "сподівається, що люди скажуть "так".

Доповнення

Голова єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн має зустрітися з прем'єр-міністром Ісландії Кріструном Фростадоттіром. Президентка ЄК також відвідає авіабазу Кефлавік, яка має стратегічне значення для військових навчань НАТО.

Нагадаємо

Країни-члени Євросоюзу мають на меті переконати президента США Дональда Трампа зупинити його глобальну торгову війну.

Провідні гіганти - Amazon, Microsoft і Google віддають онлайн-існування Європи в руки фірм, які мають зв'язки з президентом США. Американські агентства можуть шпигувати, а за наслідками торговельних "загострень", Європа матиме проблеми зі своїм цифровим світом. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
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НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Ісландія
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
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