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Индия и Китай заявили о прогрессе в восстановлении двусторонних отношений

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Индия и Китай отметили позитивную динамику в отношениях после встречи советника премьер-министра Индии и министра иностранных дел Китая. Пекин заявил о выходе отношений из низкой точки после пограничного конфликта 2020 года.

Индия и Китай заявили о прогрессе в восстановлении двусторонних отношений

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И на полях встречи представителей БРИКС по вопросам безопасности в Нью-Дели. Стороны отметили позитивную динамику в отношениях между странами, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам представителя Министерства иностранных дел Индии Рандхира Джайсвала, переговоры, которые состоялись в понедельник, были "конструктивными и перспективными".

Во время встречи Довал подчеркнул, что стабильные, предсказуемые и конструктивные отношения между двумя соседними государствами будут способствовать укреплению доверия и лучшему взаимопониманию.

Пекин заявил о выходе отношений из "низкой точки"

Как сообщили в МИД Китая, Ван И отметил, что двусторонние отношения "постепенно выходят из низкой точки и возвращаются на путь восстановления и улучшения".

Стороны также обсудили последние события во взаимоотношениях между странами, однако детали переговоров не раскрывались.

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Встреча состоялась на фоне попыток Нью-Дели и Пекина нормализовать отношения после пограничного конфликта 2020 года, в результате которого погибли военнослужащие обеих стран.

Китайский министр иностранных дел также заявил, что пограничный вопрос не должен негативно влиять на общее состояние двусторонних отношений. По его словам, странам следует активизировать сотрудничество в сферах торговли, финансов, правоохранительной деятельности и медиа.

Степан Гафтко

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