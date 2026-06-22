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ГУР уничтожило российский ЗРПК "Панцирь-С2" на Запорожском направлении

Киев • УНН

 • 1386 просмотра

Оккупанты пытались спрятать технику в подземном укрытии, но она выгорела дотла после удара беспилотников.

ГУР уничтожило российский ЗРПК "Панцирь-С2" на Запорожском направлении

Департамент активных действий ГУР МО уничтожил российский ЗРПК "Панцирь-С2" на Запорожском направлении. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает УНН.

Детали

Минус "Панцирь-С2" на Запорожском направлении. Оккупанты пытались спрятать свой ЗРПК в подземном укрытии, но беспилотники ДАД отработали так, что техника выгорела дотла

- сообщили в ГУР.

На опубликованном видео видно поражение комплекса и последующий пожар.

После удара оккупанты начали бегать и суетиться возле места попадания.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) показало эффективную работу по уничтожению оккупантов и их техники на Запорожском направлении.

Павел Башинский

Война в Украине