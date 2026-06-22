ГУР уничтожило российский ЗРПК "Панцирь-С2" на Запорожском направлении
Киев • УНН
Оккупанты пытались спрятать технику в подземном укрытии, но она выгорела дотла после удара беспилотников.
Департамент активных действий ГУР МО уничтожил российский ЗРПК "Панцирь-С2" на Запорожском направлении. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает УНН.
Детали
Минус "Панцирь-С2" на Запорожском направлении. Оккупанты пытались спрятать свой ЗРПК в подземном укрытии, но беспилотники ДАД отработали так, что техника выгорела дотла
На опубликованном видео видно поражение комплекса и последующий пожар.
После удара оккупанты начали бегать и суетиться возле места попадания.
Напомним
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) показало эффективную работу по уничтожению оккупантов и их техники на Запорожском направлении.