Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Будапешт "в свете последних событий, которые отметили председательство Венгрии". Об этом сообщил представитель главы Еврокомиссии Эрик Мамер, передает УНН.

"... в свете последних событий, отметивших начало председательства Венгрии (в Совете ЕС)", Еврокомиссия по решению фон дер Ляйен будет представлена на уровне старших госслужащих только на неформальных заседаниях Совета", - сообщил Мамер.

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Контекст

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля приезжал в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Через несколько дней после этого, венгерский премьер совершил неанонсированный визит в Москву, где встретился с российским лидером владимиром путиным.

В завершение Виктор Орбан отправился в Китай. Глава Китая Си Цзиньпин на встрече с Орбаном также говорил о "скором прекращении огня и политическом урегулировании" российско-украинской войны.

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Напомним

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники заявило, что визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в москву и Пекин для встреч с путиным и Си Цзиньпином разозлили западных союзников.