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Генштаб подтвердил поражение Оренбургского ГПЗ и гелиевого завода, повреждение центра космической связи в РФ

Киев • УНН

 • 734 просмотра

Силы обороны Украины ночью 24 июня нанесли удар по Оренбургскому газоперерабатывающему и гелиевому заводам. Также повреждены здания центра космической связи "Владимир" во Владимирской области.

Генштаб подтвердил поражение Оренбургского ГПЗ и гелиевого завода, повреждение центра космической связи в РФ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Оренбургского ГПЗ и гелиевого завода, а также повреждение зданий центра космической связи "Владимир", пишет УНН.

В ночь на 24 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Оренбургской области РФ поразили Оренбургский газоперерабатывающий завод и единственный в России гелиевый завод. Расстояние — более 1200 км от линии боевого соприкосновения. На территории предприятий зафиксирован пожар.

- сообщили в Генштабе.

Масштабы ущерба уточняются.

Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) и Оренбургский гелиевый завод (ОГЗ), как указано, образуют единый комплекс.

ГПЗ выделяет очищенный природный газ и серу (что, в частности, используется для производства взрывчатки и черного пороха).

ОГЗ же забирает очищенный бессернистый газ и методом глубокого охлаждения извлекает из него ценнейшие компоненты — гелий (инертный газ используется в жидкостных ракетных двигателях и системах наведения) и этан (который является ключевым компонентом для сырья в синтезе спецпластиков, кабельной изоляции для авиации и ключевых пластификаторов для твердых ракетных топлив и порохов).

Оренбургский ГПЗ — один из крупнейших в мире газохимических комплексов, введен в эксплуатацию в 1974 году (построен при участии иностранцев).

Мощность объекта — 45 млрд куб. м газа в год; на завод приходится 60% всего газа, перерабатываемого "Газпром переработка".

                           Пожар после поражения Оренбургского ГПЗ

Добавим 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские удары по объектам на территории РФ являются частью реализации так называемого плана "дальнобойных санкций". С  

Недавно компания Fire Point презентовала модернизированные дроны FP-1, способные преодолевать расстояние более 3 тысяч километров. Эти ударные беспилотники поразили тюменский НПЗ, преодолев около 2500 километров до цели. 

Другие цели, поражение которых подтвердил Генштаб 

"В Белгородской области РФ поражен склад FPV-дронов врага в районе Алексеевки. Также нанесено поражение пунктам управления БпЛА оккупантов в районах Часового Яра Донецкой области, Басани и Грозового Запорожской области, Тёткино и Попово-Лежачей Курской области РФ, а также Журавлёвки Белгородской области РФ", — говорится в сообщении Генштаба.

"Кроме того, по результатам анализа данных подтверждено уничтожение двух морских безэкипажных катеров противника 23 июня 2026 года в северо-западной части акватории Черного моря", — указали в Генштабе.

Кроме того, подтверждено повреждение двух зданий с последующим горением на территории центра космической связи "Владимир" во Владимирской области РФ

- отметили в Генштабе.

Центр, как указано, обеспечивает функционирование систем спутниковой и дальней космической связи, которые используются, в частности, в интересах силовых структур государства-агрессора.

Генштаб ВСУ сообщил о поражении центра космической связи в московской области22.06.26, 13:09 • 11800 просмотров

Юлия Шрамко

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