Галущенко и Умеров не пришли в Раду по вызову нардепов

Министр энергетики Герман Галущенко и министр обороны Рустем Умеров не явились сегодня в Верховную Раду по вызову нардепов, передает УНН.

Детали

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Галущенко вызвали еще раз на завтра, но уже в рамках "Часа вопросов" к правительству в ВР.

Нардеп Алексей Гочаренко заявил, что Умеров может прийти завтра, 20 июня в ВР.

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Контекст

Накануне в Раду вызвали министра энергетики Германа Галущенко и министра обороны Рустема Умерова. Галущенко должен был докладывать о подготовке к отопительному сезону и закупке газа, а Умеров – о фортификациях.

Аналитический проект DeepState заявлял, что из-за активных продвижений россиян на Сумщине возникает много вопросов касательно выстраивания обороны там, поэтому проект проанализировал, были ли инженерно-фортификационные сооружения на Сумщине перед российским наступлением.

Также DeepState сообщал, что российские войска продвинулись возле двух населенных пунктов в Донецкой области.