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Депутати викликали до парламенту міністрів енергетики та оборони

Київ • УНН

 • 1030 перегляди

Міністри енергетики та оборони виступлять у парламенті. Галущенко розповість про підготовку до опалювального сезону, а Умєров про фортифікації у прифронтових областях.

Депутати викликали до парламенту міністрів енергетики та оборони

У Раду викликала міністра енергетики Германа Галущенка та міністра оборони Рустема Умєрова. Галущенко доповідатиме про підготовку до опалювального сезону та закупівлю газу, Умєров – фортифікації. Про це повідомляє депутатський корпус, пише УНН.

Деталі

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк Рішення ініціативи підтримали 168 та 152 народні обранці відповідно.

Він також зауважив, що Галущенко доповідатиме про підготовку до опалювального сезону та закупівлю газу.

Нардеп Олексій Гочаренко, підкреслив, що Умєрова чекають з доповіддю по фортифікаціям щодо Сумської, Харківської, Запорізької та Дніпропетровської області.

Перемовна активність щодо миру та фінансування ОПК: Зеленський заслухав доповідь Умєрова12.06.25, 19:17 • 2710 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
Сумська область
Умєров Рустем Енверович
Харківська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Міністерство оборони України
Верховна Рада України
Галущенко Герман Валерійович
Железняк Ярослав Іванович
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