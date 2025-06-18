Депутати викликали до парламенту міністрів енергетики та оборони

У Раду викликала міністра енергетики Германа Галущенка та міністра оборони Рустема Умєрова. Галущенко доповідатиме про підготовку до опалювального сезону та закупівлю газу, Умєров – фортифікації. Про це повідомляє депутатський корпус, пише УНН.

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Як зазначив нардеп Ярослав Железняк Рішення ініціативи підтримали 168 та 152 народні обранці відповідно.

Він також зауважив, що Галущенко доповідатиме про підготовку до опалювального сезону та закупівлю газу.

Нардеп Олексій Гочаренко, підкреслив, що Умєрова чекають з доповіддю по фортифікаціям щодо Сумської, Харківської, Запорізької та Дніпропетровської області.

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