Перемовна активність щодо миру та фінансування ОПК: Зеленський заслухав доповідь Умєрова
Київ • УНН
Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо перемовин та фінансування оборонного виробництва. Президент наголосив на важливості забезпечення оборони України.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо деталей всієї перемовної активності, а також питань фінансування оборонного виробництва в Україні. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Щойно була доповідь міністра оборони Умєрова – ми обговорили з ним певні деталі всієї перемовної активності. Також обговорили питання фінансування нашого захисту та оборонного виробництва в Україні. Ми кожного дня в Україні та з партнерами зосереджуємо увагу на забезпеченні оборони – на всьому, що дає захист нашій державі, нашим людям тут і зараз і довгостроково
Нагадаємо
Президент заявив, що скорочення допомоги США відчують Україна та інші країни, особливо Європа. Він попередив про хвилю ризиків для безпеки.