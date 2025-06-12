Перемовна активність щодо миру та фінансування ОПК: Зеленський заслухав доповідь Умєрова

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо деталей всієї перемовної активності, а також питань фінансування оборонного виробництва в Україні. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Щойно була доповідь міністра оборони Умєрова – ми обговорили з ним певні деталі всієї перемовної активності. Також обговорили питання фінансування нашого захисту та оборонного виробництва в Україні. Ми кожного дня в Україні та з партнерами зосереджуємо увагу на забезпеченні оборони – на всьому, що дає захист нашій державі, нашим людям тут і зараз і довгостроково - сказав Зеленський.

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