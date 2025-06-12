Переговорная активность по миру и финансированию ОПК: Зеленский заслушал доклад Умерова

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова относительно деталей всей переговорной активности, а также вопросов финансирования оборонного производства в Украине. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Только что был доклад министра обороны Умерова – мы обсудили с ним определенные детали всей переговорной активности. Также обсудили вопросы финансирования нашей защиты и оборонного производства в Украине. Мы каждый день в Украине и с партнерами сосредотачиваем внимание на обеспечении обороны – на всем, что дает защиту нашему государству, нашим людям здесь и сейчас и долгосрочно - сказал Зеленский.

Напомним

Президент заявил, что сокращение помощи США почувствуют Украина и другие страны, особенно Европа. Он предупредил о волне рисков для безопасности.