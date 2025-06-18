Депутаты вызвали в парламент министров энергетики и обороны

В Раду вызвали министра энергетики Германа Галущенко и министра обороны Рустема Умерова. Галущенко будет докладывать о подготовке к отопительному сезону и закупке газа, Умеров – фортификации. Об этом сообщает депутатский корпус, пишет УНН.

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Как отметил нардеп Ярослав Железняк Решение инициативы поддержали 168 и 152 народных избранника соответственно.

Он также отметил, что Галущенко будет докладывать о подготовке к отопительному сезону и закупке газа.

Нардеп Алексей Гочаренко, подчеркнул, что Умерова ждут с докладом по фортификациям по Сумской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской области.

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