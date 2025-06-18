Депутаты вызвали в парламент министров энергетики и обороны
Киев • УНН
Министры энергетики и обороны выступят в парламенте. Галущенко расскажет о подготовке к отопительному сезону, а Умеров – о фортификациях в прифронтовых областях.
В Раду вызвали министра энергетики Германа Галущенко и министра обороны Рустема Умерова. Галущенко будет докладывать о подготовке к отопительному сезону и закупке газа, Умеров – фортификации. Об этом сообщает депутатский корпус, пишет УНН.
Детали
Как отметил нардеп Ярослав Железняк Решение инициативы поддержали 168 и 152 народных избранника соответственно.
Он также отметил, что Галущенко будет докладывать о подготовке к отопительному сезону и закупке газа.
Нардеп Алексей Гочаренко, подчеркнул, что Умерова ждут с докладом по фортификациям по Сумской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской области.
Переговорная активность по миру и финансированию ОПК: Зеленский заслушал доклад Умерова12.06.25, 19:17 • 2710 просмотров