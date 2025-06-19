Галущенко та Умєров не прийшли до Ради на виклик нардепів

Міністр енергетики Герман Галущенко та міністра оборони Рустем Умєров не з'явилися сьогодні у Верховній Раді на виклик нардепів, передає УНН.

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Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Галущенка викликали ще раз на завтра, але вже в рамках "Години запитань" до уряду у ВР.

Нардеп Олексій Гочаренко заявив, що Умєров може прийти завтра, 20 червня у ВР.

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Контекст

Напередодні у Раду викликали міністра енергетики Германа Галущенка та міністра оборони Рустема Умєрова. Галущенко мав доповідати про підготовку до опалювального сезону та закупівлю газу, а Умєров про фортифікації.

Аналітичний проєкт DeepState заявляв, що через активні просування росіян на Сумщині виникає багато запитань щодо вибудови оборони там, тому проєкт проаналізував, чи були інженерно-фортифікаційні споруди на Сумщині перед російським наступом.

Також DeepState повідомляв, що російські війська просунулись біля двох населених пунктів в Донецькій області.