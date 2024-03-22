FT: США призвали Киев прекратить удары по российским НПЗ. Украина заявила, что воюет всеми имеющимися возможностями

Вашингтон якобы призвал Украину прекратить атаки дронов на российские НПЗ, чтобы избежать еще большей эскалации и роста цен на энергоресурсы. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что на условиях анонимности общалось с тремя собеседниками. Просьбы-предупреждения Киеву якобы неоднократно передали топ-чиновникам Службы безопасности Украины и Главного управления разведки, которые курируют украинские программы разработки беспилотных ударных систем.

Один из собеседников отметил, что в Белом доме обеспокоены украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам и другой энергетической инфраструктуре в западной части РФ, которые повлияли на российские объемы производства в этой сфере.

Вероятной причиной беспокойства называют возможное глобальное повышение мировых цен, поскольку Россия несмотря на санкции до сих пор остается одним из крупнейших экспортеров.

Цены на нефть растут после атак на российские НПЗ

Кроме того, в США допускают, что в ответ на украинские удары Россия может сделать что-то с энергетической инфраструктурой, важной для стран Запада, как, например, трубопроводом, прокачивающим нефть из Казахстана через территорию России для экспорта на глобальные рынки.

В издании добавили, в ответ на запросы о комментариях в Совете нацбезопасности сказали, что США "не поощряют и не делают возможным" украинские удары по целям на территории России.

Позиция Украины

Издание также приводит по этому вопросу комментарий вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Ольга Стефанишина отметила, что со стороны других официальных должностных лиц Киева уже были заявления, что с военной точки зрения российская энергетическая инфраструктура является законной целью.

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Мы понимаем призыв американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые имеются у нас сегодня - сказала Стефанишина, комментируя статью издания Financial Times.

Вице-премьер также заявила, что Украина понимает призыв американских партнеров, "в то же время мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые мы имеем в наличии сегодня".

Напомним

Служба безопасности Украины совместно с Силами специальных операций и Силами беспилотных летательных аппаратов Вооруженных Сил Украины осуществила успешные удары с беспилотников по славянскому нефтеперерабатывающему заводу в России.

Кроме того, на прошлой неделе, ударные дроны СБУ отработали еще по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти" в самарской области.