ФРГ начинает председательство в Совете ЕС: Берлин с этим поздравил Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Германию с началом председательства в Совете Европейского Союза. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Сегодня Германия начинает шестимесячный председательство в Совете ЕС. Бранденбургские ворота уже подготовились", - указали в посольстве ФРГ в Киеве.
Так, по данным представителя правительства ФРГ Штеффана Зайберта, для того, чтобы отметить то, что Германия приняла шестимесячное председательство в Совете ЕС, Бранденбургские ворота были подсвечены логотипом и лозунгом "Вместе для восстановления Европы".
С председательством в Совете ЕС Германию поздравил Президент Украины Владимир Зеленский.
"Поздравляем Германию с началом председательства в Совете ЕС. Украина разделяет европейские ценности и движется в сторону ЕС. С новыми вызовами COVID-19 всем нужны старые друзья - чтобы усвоить наши уроки, перестроиться и восстановить глобальную устойчивость", - написал Глава государства в Twitter.
Сегодня начинает шестимесячный очильництво в Раде # ЕС . По сей день Бранденбургские ворота уже подготовились. О наших целях на следующие 6 месяцев читайте здесь ➡ https://t.co/YMOgmqR6Xu # EU2020DE #EuropeUnited https://t.co/mxuInRY3dW- Посольство Германии (@GermanyinUA) July 1, 2020
Congratulations to #Germany with the assumption of the presidency of the @EUCouncil . #Ukraine shares European values and moves towards the #EU . With new challenges of the # COVID19 everyone needs old friends - to learn our lessons, reshape and restore the global sustainability. pic.twitter.com/OtDVpAV5AY- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) July 1, 2020