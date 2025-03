ФРГ начинает председательство в Совете ЕС: Берлин с этим поздравил Зеленский

"Сегодня Германия начинает шестимесячный председательство в Совете ЕС. Бранденбургские ворота уже подготовились", - указали в посольстве ФРГ в Киеве.

Так, по данным представителя правительства ФРГ Штеффана Зайберта, для того, чтобы отметить то, что Германия приняла шестимесячное председательство в Совете ЕС, Бранденбургские ворота были подсвечены логотипом и лозунгом "Вместе для восстановления Европы".

С председательством в Совете ЕС Германию поздравил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Поздравляем Германию с началом председательства в Совете ЕС. Украина разделяет европейские ценности и движется в сторону ЕС. С новыми вызовами COVID-19 всем нужны старые друзья - чтобы усвоить наши уроки, перестроиться и восстановить глобальную устойчивость", - написал Глава государства в Twitter.

