ФРН починає головування у Раді ЄС: Берлін з цим привітав Зеленський

"Сьогодні Німеччина починає шестимісячне очільництво в Раді ЄС. До цього дня Бранденбурзькі ворота вже підготувалися", - вказали у посольстві ФРН у Києві.

Так, за даними речника уряду ФРН Штеффана Зайберта, для того, щоб відзначити те, що Німеччина прийняла шестимісячне головування в Раді ЄС, Бранденбурзькі ворота були підсвітлені логотипом і гаслом "Разом для відновлення Європи".

Із очільництвом у Раді ЄС Німеччину привітав Президент України Володимир Зеленський.

"Вітаємо Німеччину з початком головування у Раді ЄС. Україна поділяє європейські цінності і рухається в бік ЄС. З новими викликами COVID-19 всім потрібні старі друзі - щоб засвоїти наші уроки, перебудуватися і відновити глобальну стійкість", - написав Глава держави у Twitter.

Congratulations to #Germany with the assumption of the presidency of the @EUCouncil. #Ukraine shares European values and moves towards the #EU. With new challenges of the #COVID19 everyone needs old friends – to learn our lessons, reshape and restore the global sustainability. pic.twitter.com/OtDVpAV5AY

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2020