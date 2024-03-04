Филиппины призвали соседей вместе решать территориальные споры с Китаем в Южно-Китайском море

Филиппины призывают соседние страны объединиться для поддержки верховенства права в Южно-Китайском море для решения территориальных конфликтов с Китаем. Как пишет AP, об этом заявил министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало, передает УНН.

Детали

Манало выступил на форуме по вопросам морского сотрудничества в кулуарах саммита лидеров Юго-Восточной Азии в австралийском Мельбурне. Он сослался на победу Филиппин над Китаем в арбитражном суде в Гааге в 2016 году, который признал недействительными большую часть территориальных претензий Пекина в Южно-Китайском море. Китай не признал это решение.

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Манало заявил, что Филиппины подали иск, чтобы поддержать верховенство права и способствовать мирному урегулированию таких споров.

Совместное управление морями и океанами в регионе обязывает нас объединиться для сохранения верховенства международного права, чтобы мы могли обеспечить справедливые и устойчивые результаты для всех. Это также призывает нас твердо стоять вместе в противостоянии действиям, которые противоречат или не соответствуют международному праву - сказал он.

Манало призвал соседей региона отдать предпочтение сотрудничеству, а не конфронтации, и дипломатии перед угрозой применения силы. Он подчеркнул, что для того, чтобы Южно-Китайское море, а также другие моря и океаны Индо-Тихоокеанского региона стали объединяющей сферой, страны должны придерживаться коллективной ответственности.

Посольство Китая на Филиппинах заявило в воскресенье, что "Китай всегда был привержен надлежащему разрешению споров по Южно-Китайскому морю с соответствующими сторонами путем диалога и консультаций, твердо защищая свой территориальный суверенитет и свои морские права и интересы".

В заявлении Филиппины обвиняются в использовании Южно-Китайского моря для развертывания "злонамеренной клеветнической кампании против Китая".

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Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг поддержала слова Манало, заявив, что девять стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, представленных на саммите в Мельбурне, должны "создавать и защищать согласованные правила, поддерживать международное право, предотвращать конфликты и строить стратегическое доверие".

Контекст

Китай претендует на суверенитет практически над всем Южно-Китайским морем, которое является одним из важнейших мировых водных путей для судоходства. Это ставит его в противоречие с Филиппинами, Вьетнамом, Малайзией, Тайванем и Брунеем, которые претендуют на острова, рифы и подводные ресурсы в регионе.

В ноябре Австралия и Филиппины впервые провели совместное морское и воздушное патрулирование в Южно-Китайском море. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в декабре в интервью газете "Манало", что Китай будет продолжать военное давление на Филиппины в Южно-Китайском море.

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