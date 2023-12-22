Китай угрожает Филиппинам военной силой на фоне территориального спора по Южнокитайскому морю

Китай продолжит военное давление на Филиппины на фоне спора о суверенитете в Южнокитайском море. Об этом с ссылкой на заявление главы МИД Китая Ван И, передает УНН.

Детали

Китайский министр провел телефонный разговор с филиппинским коллегой Энрике А. Манало, во время которого предупредил о возможном обострении ситуации.

Байден о вторжении КНР в Тайвань: Китай уже не имеет такой возможности

Если филиппинская сторона неправильно оценит ситуацию, пойдет собственным путем или даже вступит в сговор с недоброжелательными внешними силами, чтобы продолжать создавать проблемы, Китай будет защищать свои права в соответствии с законом и решительно реагировать - резюмировали в МИД Китая.

Также глава МИД Китая посоветовал Филиппинам "вернуться на правильный путь". В ведомстве добавляют, что сейчас неотложной задачей является надлежащее управление и контроль за текущей ситуацией на море.

Дополнение

Между тем Офис Манало назвал разговор "откровенным и откровенным обменом", заявив, что стороны достигли "более четкого понимания наших соответствующих позиций по ряду вопросов".

Контекст

Китай считает своей территорией практически все Южнокитайское море. Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины и Вьетнам также претендуют на часть морской акватории. В 2016 году

Международный арбитражный суд в Гааге признал некоторые из китайских претензий незаконными. Однако Китай не признает это решение.

В связи с этим инциденты между китайскими и филиппинскими судами в этом регионе случаются регулярно. США неоднократно подчеркивали, что будут защищать Филиппины в случае вооруженного нападения согласно договору о взаимной обороне 1951 года.

Напомним,

Президент Китая Си Цзиньпин стремится укрепить связи с Россией, подчеркивая важность стратегических китайско-российских отношений и стремясь активизировать сотрудничество в различных областях.

Китай сворачивает "опасные" военные маневры после встречи Си с Байденом - Bloomberg