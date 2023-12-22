Китай угрожает Филиппинам военной силой на фоне территориального спора по Южнокитайскому морю
Министр иностранных дел Китая Ван И предупредил о возможной эскалации после разговора со своим филиппинским коллегой.
Зеленский подписал закон относительно признания результатов обучения на оккупированных территориях
Президент Зеленский подписал закон, который позволяет лицам с оккупированных украинских территорий подтверждать свое образование для трудоустройства или дальнейшего обучения в Украине.
Новые требования НБУ по капиталу будут нарушать около 40% страховых компаний - Рожкова
Около 40% украинских страховщиков могут не соответствовать новым правилам НБУ по капиталу в 2024 году, но у них будет шесть месяцев, чтобы выполнить их.
Министр аграрной политики Украины провел разговор с новым польским визави: о чем говорили
Николай Сольский обсудил с новым министром сельского хозяйства Польши Чеславом Адамом Секерски сотрудничество в решении проблем сельского хозяйства, надеясь на будущую личную встречу для решения общих вопросов.
Такого давно не было: Игнат об уничтожении сразу трех российских Су-34 на Южном направлении
По словам Игната, россияне имеют на своем вооружении десятки таких самолетов, которые они продолжают производить. Он добавил, что Су-34 один из самых новых самолетов наряду с Су-35, которые используются для нанесения управляемых авиабомб и управляемыми ракетами.
В результате стрельбы в Праге погибли 14 человек, еще 25 получили ранения
Стрельба в Праге привела к гибели 14 человек, включая нападавшего, и ранению 25 человек, 10 из которых получили серьезные ранения.
Российские дроны летят в Одесскую область через Молдову и Румынию
Одесская областная военная администрация усиливает защиту от российских атак, формирует мобильные огневые группы и закупает транспортные средства, несмотря на то, что некоторые беспилотники попадают на территорию области через Молдову и Румынию.
Байден усилит финансовые санкции против пособников рф
Президент Байден намерен подписать новый указ об усилении санкций против тех, кто финансово поддерживает российскую войну, он направлен на прокси-сервисы и посредников, которые помогают россии избегать уже существующие санкции.
Нидерланды решили начать подготовку первых 18 самолетов F-16 для поставки в Украину - Зеленский
Нидерланды подготовят первые 18 самолетов F-16 для поставки в Украину, что подтвердил Президент Украины Зеленский после переговоров с премьер-министром Нидерландов Рютте.
Правительство назначило двух заместителей глав МИД и Госрезерва
Ирина Боровец назначена заместителем министра иностранных дел Украины, а Янина Кривда - заместителем председателя Государственного агентства резерва. Кроме того, уволены с должностей Евгений Сосновский и Дмитрий Бабак.