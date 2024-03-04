Філіппіни закликали сусідів разом вирішувати територіальні суперечки з Китаєм у Південно-Китайському морі

Філіппіни закликають сусідні країни об'єднатися для підтримки верховенства права в Південно-Китайському морі для вирішення територіальних конфліктів з Китаєм. Як пише AP, про це заявив міністр закордонних справ Філіппін Енріке Манало, передає УНН.

Деталі

Манало виступив на форумі з питань морського співробітництва в кулуарах саміту лідерів Південно-Східної Азії в австралійському Мельбурні. Він послався на перемогу Філіппін над Китаєм в арбітражному суді в Гаазі в 2016 році, який визнав недійсними велику частину територіальних претензій Пекіна в Південно-Китайському морі. Китай не визнав це рішення.

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Манало заявив, що Філіппіни подали позов, щоб підтримати верховенство права і сприяти мирному врегулюванню таких суперечок.

Спільне управління морями і океанами в регіоні зобов'язує нас об'єднатися для збереження верховенства міжнародного права, щоб ми могли забезпечити справедливі і стійкі результати для всіх. Це також закликає нас твердо стояти разом у протистоянні діям, які суперечать або не відповідають міжнародному праву - сказав він.

Манало закликав сусідів регіону віддати перевагу співпраці, а не конфронтації, і дипломатії перед загрозою застосування сили. Він наголосив, що для того, щоб Південно-Китайське море, а також інші моря і океани Індо-Тихоокеанського регіону стали об'єднуючою сферою, країни повинні дотримуватися колективної відповідальності.

Посольство Китаю на Філіппінах заявило в неділю, що "Китай завжди був відданий належному вирішенню суперечок щодо Південно-Китайського моря з відповідними сторонами шляхом діалогу і консультацій, твердо захищаючи свій територіальний суверенітет і свої морські права та інтереси".

У заяві Філіппіни звинувачуються у використанні Південно-Китайського моря для розгортання "зловмисної наклепницької кампанії проти Китаю".

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Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг підтримала слова Манало, заявивши, що дев'ять країн-членів Асоціації держав Південно-Східної Азії, представлених на саміті в Мельбурні, повинні "створювати і захищати узгоджені правила, підтримувати міжнародне право, запобігати конфліктам і будувати стратегічну довіру".

Контекст

Китай претендує на суверенітет практично над усім Південно-Китайським морем, яке є одним з найважливіших світових водних шляхів для судноплавства. Це ставить його в протиріччя з Філіппінами, В'єтнамом, Малайзією, Тайванем і Брунеєм, які претендують на острови, рифи і підводні ресурси в регіоні.

У листопаді Австралія і Філіппіни вперше провели спільне морське і повітряне патрулювання в Південно-Китайському морі. Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив у грудні в інтерв'ю газеті "Манало", що Китай продовжуватиме військовий тиск на Філіппіни в Південно-Китайському морі.

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