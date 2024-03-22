Это террор по определению, даже без какого-либо прикрытия: Зеленский о массированных атаках рф

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя массированный удар рф по украинским городам, подчеркнул - "это террор по определению, даже без какого-либо прикрытия", передает УНН.

"Весь день, разумеется, максимум внимания - всем нашим регионам, которые подверглись российским ударам прошлой ночью. Всюду, где были попадания, продолжается работа по восстановлению нормальной ситуации. Все службы, ремонтные бригады, спасатели ГСЧС Украины, полиция, а также все, кто привлечен, будут работать 24/7, чтобы по максимуму преодолеть этот террор. Харьков и область, Сумщина, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Днепровщина, Полтавщина, Одесская область, Хмельницкий и область, Винница, Франковщина... Удары эти были очень подлые, просчитанные так, чтобы нанести ущерб не столько военный - по нашей способности обороняться, а именно структурный ущерб жизни общества. И это террор по определению, даже без какого-либо прикрытия", - сообщил Зеленский.

Зеленский собрал ставку по состоянию энергосистемы после ударов рф: принято несколько закрытых решений

Президент добавил, что в целом по стране более 30 человек пострадали от ударов. По состоянию на это время известно о пяти убитых.

"Мои соболезнования родным и близким. Значительная часть энергетики повреждена", - резюмировал он.