«Эрнесто» снова стал ураганом, вызывая опасные течения на пляжах США и Канады

Будучи штормом, «Эрнесто» в воскресенье снова приобрел силу урагана и вызывает опасные обратные течения на пляжах вдоль восточного побережья США и Канады, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC), пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Синоптики также сообщили, что в течение следующих 12 часов ожидается еще большее усиление, за которым последует ослабление, прежде чем во вторник он станет посттропическим циклоном.

Ураган «Эрнесто» находится примерно в 1312 км к юго-западу от Ньюфаундленда (Канада), и имеет максимальную устойчивую скорость ветра в 120 км в час, согласно последним данным.

Центр «Эрнесто» пройдет вблизи юго-восточной части Ньюфаундленда с конца понедельника до утра вторника, что может принести ветер, волны и дождь, добавил NHC.

Эрнесто - пятый атлантический шторм с именем, который, как ожидается, будет интенсивным сезоном ураганов.

Дополнение

Ураган «Эрнесто» обрушился на Пуэрто-Рико, а также на Американские и Британские Виргинские острова на прошлой неделе. Основной поставщик электроэнергии на островах Карибского моря LUMA Energy сообщил, что более 725 000 домов и предприятий остались без электричества после сильных дождей.

Ураган "Ернесто" перетворився на тропічний шторм біля Бермудських островів

Затем шторм категории 1 переместился на Бермуды, вызвав отключение электричества, повалив деревья и затопив части острова в субботу, но официальные лица заявили, что территория британских островов, похоже, избежала серьезных повреждений.