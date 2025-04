Эпидемия коронавируса: в провинции Хубэй построили 70 новых медучреждений для борьбы с инфекцией

Данные меры призваны расширить контроль над распространением вирусного заболевания в сельских районах провинции, пострадавшей больше всего из-за вспышки пневмонии, вызываемой коронавирусом. Местные власти также проводят просветительскую работу среди сельского населения с целью распространения информации о заболевании и необходимых профилактических мерах.

На прошлой неделе экстренный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о начале строительства в городе Ухань (административном центре провинции Хубэй) двух специализированных больниц для лечения пневмонии. Первое медицинское учреждение на 1 тысячу коек будет возведено в западном районе города. Его площадь составит около 25 тысяч кв. м, строительство госпиталя планируется завершить в начале февраля. Второй госпиталь на 1,6 тысяч коек будет возведен на берегу озера Чжиинь, его планируют завершить в течение полумесяца.

Согласно заявлению местных властей, оба медицинских учреждения возводятся по типу больницы Сяотаншань, построенной в 2003 году в пригороде Пекина для лечения острого респираторного синдрома (ТОРС, или SARS, также известен как атипичная пневмония).

Wuhan at midday on Friday. This was the day when many people were supposed to return to work after the Lunar New Year holiday. pic.twitter.com/VVym7b8tWN

Стоит напомнить, что два первых случая инфицирования коронавирусом нового типа зафиксированы в Великобритании.