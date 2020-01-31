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Эпидемия коронавируса: в провинции Хубэй построили 70 новых медучреждений для борьбы с инфекцией

Киев • УНН

 • 20123 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Власти китайской провинции Хубэй заявили, что построили в сельской местности более 70 дополнительных медицинских учреждений с целью усиления борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом в пятницу сообщило агентство Xinhua со ссылкой на администрацию провинции, передает УНН.

Эпидемия коронавируса: в провинции Хубэй построили 70 новых медучреждений для борьбы с инфекцией

Данные меры призваны расширить контроль над распространением вирусного заболевания в сельских районах провинции, пострадавшей больше всего из-за вспышки пневмонии, вызываемой коронавирусом. Местные власти также проводят просветительскую работу среди сельского населения с целью распространения информации о заболевании и необходимых профилактических мерах.

На прошлой неделе экстренный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о начале строительства в городе Ухань (административном центре провинции Хубэй) двух специализированных больниц для лечения пневмонии. Первое медицинское учреждение на 1 тысячу коек будет возведено в западном районе города. Его площадь составит около 25 тысяч кв. м, строительство госпиталя планируется завершить в начале февраля. Второй госпиталь на 1,6 тысяч коек будет возведен на берегу озера Чжиинь, его планируют завершить в течение полумесяца.

Согласно заявлению местных властей, оба медицинских учреждения возводятся по типу больницы Сяотаншань, построенной в 2003 году в пригороде Пекина для лечения острого респираторного синдрома (ТОРС, или SARS, также известен как атипичная пневмония).

Wuhan at midday on Friday. This was the day when many people were supposed to return to work after the Lunar New Year holiday. pic.twitter.com/VVym7b8tWN

— Chris Buckley储百亮(@ChuBailiang) January 31, 2020

Стоит напомнить, что два первых случая инфицирования коронавирусом нового типа зафиксированы в Великобритании.

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