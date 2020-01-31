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Епідемія коронавірусу: в провінції Хубей побудували 70 нових медзакладів для боротьби з інфекцією

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Влада китайської провінції Хубей заявила, що побудувала в сільській місцевості більше 70 додаткових медичних установ з метою посилення боротьби з поширенням коронавірусу нового типу. Про це в п’ятницю повідомило агентство Xinhua з посиланням на адміністрацію провінції, передає УНН.

Епідемія коронавірусу: в провінції Хубей побудували 70 нових медзакладів для боротьби з інфекцією

Дані заходи покликані розширити контроль над поширенням вірусного захворювання в сільських районах провінції, яка постраждала найбільше через спалах пневмонії, спричиненої коронавірусом. Місцева влада також проводить просвітницьку роботу серед сільського населення з метою поширення інформації про захворювання та необхідних профілактичних заходів.

Минулого тижня екстрений штаб по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу повідомив про початок будівництва в місті Ухань (адміністративному центрі провінції Хубей) двох спеціалізованих лікарень для лікування пневмонії. Перший медичний заклад на 1 тис ліжок буде зведено в західному районі міста. Його площа складе близько 25 тисяч кв. м, будівництво госпіталю планується завершити на початку лютого. Другий госпіталь на 1,6 тисяч ліжок буде зведений на березі озера Чжіінь, його планують завершити протягом півмісяця.

Згідно із заявою місцевої влади, обидва медичні установи зводяться за типом лікарні Сяотаншань, побудованої в 2003 році в передмісті Пекіна для лікування гострого респіраторного синдрому (ТОРС, або SARS, також відомий як атипова пневмонія).

Wuhan at midday on Friday. This was the day when many people were supposed to return to work after the Lunar New Year holiday. pic.twitter.com/VVym7b8tWN

— Chris Buckley 储百亮 (@ChuBailiang) January 31, 2020

Варто нагадати, що два перші випадки інфікування коронавірусом нового типу зафіксовані в Великій Британії.

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