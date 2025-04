Епідемія коронавірусу: в провінції Хубей побудували 70 нових медзакладів для боротьби з інфекцією

Дані заходи покликані розширити контроль над поширенням вірусного захворювання в сільських районах провінції, яка постраждала найбільше через спалах пневмонії, спричиненої коронавірусом. Місцева влада також проводить просвітницьку роботу серед сільського населення з метою поширення інформації про захворювання та необхідних профілактичних заходів.

Минулого тижня екстрений штаб по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу повідомив про початок будівництва в місті Ухань (адміністративному центрі провінції Хубей) двох спеціалізованих лікарень для лікування пневмонії. Перший медичний заклад на 1 тис ліжок буде зведено в західному районі міста. Його площа складе близько 25 тисяч кв. м, будівництво госпіталю планується завершити на початку лютого. Другий госпіталь на 1,6 тисяч ліжок буде зведений на березі озера Чжіінь, його планують завершити протягом півмісяця.

Згідно із заявою місцевої влади, обидва медичні установи зводяться за типом лікарні Сяотаншань, побудованої в 2003 році в передмісті Пекіна для лікування гострого респіраторного синдрому (ТОРС, або SARS, також відомий як атипова пневмонія).

Варто нагадати, що два перші випадки інфікування коронавірусом нового типу зафіксовані в Великій Британії.