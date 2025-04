Эпидемия коронавируса: Lufthansa прекращает полеты в Китай

Немецкая авиакомпания Lufthansa и ее “дочки” Swiss и Austrian Airlines также приостановят полеты в и из Китая, сообщается также в Twitter компании. Полеты в Гонконг будут продолжаться в соответствии с расписанием, отмечается в сообщении.

Ранее сократили число рейсов в Китай или приостановили полеты в эту страну несколько авиакомпаний по всему миру. Так, United Airlines отменила 24 рейса из США в Пекин, Гонконг и Шанхай в период с 1 по 8 февраля. British Airways по рекомендации британского МИДа приостановила полеты в КНР. Air Canada отменила некоторые из 33 еженедельных рейсов в эту страну. Южнокорейская Air Seoul, тайваньская China Airlines, сингапурская Scoot и малайзийская AirAsia также приостановили или ограничили полеты в Китай.

Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в конце декабря 2019 года в крупном городе Ухане. К среде количество заразившихся инфекцией в КНР превысило 6 тыс. человек, число летальных исходов превысило 130 случаев. Помимо Китая, новый вирус был выявлен в 15 странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для КНР и направила в страну специалистов.

I’ve said Wuhan is eerily quiet. But the hospitals are a different story ... The Wuhan Union Hospital is crowded on Tuesday night with patients receiving drips and oxygen — I think that’s what it is — for fevers. Taken through a window. pic.twitter.com/X5ZLI5ScYi

