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Епідемія коронавірусу: Lufthansa припиняє польоти у Китай

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Німецька авіакомпанія Lufthansa в якості запобіжного заходу скасовує перельоти в Китай через поширення пневмонії, викликаної вірусом 2019-nCoV. Про це повідомила з посиланням на джерела газета Bild, передає УНН з посиланням на відповідний матеріал.

Епідемія коронавірусу: Lufthansa припиняє польоти у Китай

Німецька авіакомпанія Lufthansa і її “дочки” Swiss і Austrian Airlines також призупинять польоти в і через Китай, повідомляється також в Twitter компанії. Польоти в Гонконг триватимуть відповідно до розкладу, відзначається в повідомленні.

Раніше скоротили число рейсів в Китай або призупинили польоти в цю країну декілька авіакомпаній по всьому світу. Так, United Airlines скасувала 24 рейси із США в Пекін, Гонконг і Шанхай в період з 1 по 8 лютого. British Airways за рекомендацією британського МЗС призупинила польоти в КНР. Air Canada скасувала деякі з 33 щотижневих рейсів в цю країну. Південнокорейська Air Seoul, тайванська China Airlines, сінгапурська Scoot і малайзійська AirAsia також призупинили або обмежили польоти в Китай.

Китайська влада зафіксувала спалах викликаної коронавірусом 2019-nCoV пневмонії в кінці грудня 2019 року в великому місті Ухані. До середи кількість тих, що заразилися інфекцією в КНР перевищила 6 тисяч чоловік, кількість смертей перевищила 130 випадків. Крім Китаю, новий вірус був виявлений в 15 країнах. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала спалах національною надзвичайною ситуацією для КНР і направила в країну фахівців.

I’ve said Wuhan is eerily quiet. But the hospitals are a different story...The Wuhan Union Hospital is crowded on Tuesday night with patients receiving drips and oxygen — I think that’s what it is — for fevers. Taken through a window. pic.twitter.com/X5ZLI5ScYi

— Chris Buckley 储百亮 (@ChuBailiang) January 28, 2020

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