Энергосистема сейчас работает стабильно. На фоне массированной атаки рф украинцев призывают экономно потреблять электричество

На Харьковщине продолжают действовать аварийные отключения после атаки рф на энергетические объекты в регионе. Кроме того, для промышленных потребителей действуют лимиты потребления на Криворожье. Сейчас энергосистема Украины работает стабильно, впрочем украинцев призывают потреблять электричество экономно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго и Укрэнерго.

Детали

Как сообщается, сегодня утром в результате массированной комбинированной атаки, российскими ракетами и дронами были повреждены подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.

С 06:31 на Харьковщине введены графики аварийных отключений. В других регионах ограничения потребления для бытовых потребителей не применялись. Но в часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить пользование мощными энергоемкими приборами - говорится в сообщении Укрэнерго.

Также отмечается, что для промышленных потребителей действуют лимиты потребления на Криворожье.

По данным Укрэнерго, за прошедшие сутки в часы вечернего максимума потребления в энергосистеме не хватало электроэнергии - имелся дефицит. Для поддержания баланса в энергосистеме диспетчерский центр "Укрэнерго" с 20:00 до 21:00 привлекал аварийную помощь от оператора энергосистемы Польши PSE общим объемом 200 МВТ*ч.

Как добавили в Минэнерго, сейчас энергосистема Украины работает стабильно.

Обесточивание

На утро обесточены 380 населенных пунктов. Из-за боевых действий: есть обесточивание в Винницкой, Донецкой, Ивано-Франковской, Сумской и Харьковской областях.

Импорт и Экспорт

Импорт ожидается в утренние и вечерние часы из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 833 МВТ*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 494 МВт.

Экспорт - в дневные часы максимальной активности электростанций на ВИЭ в Венгрию, Словакию, Румынию, Молдову. Общим объемом 2 812 МВТ*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 371 МВт.

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