Элина Свитолина победила на турнире в Нью-Йорке и получила четверть миллиона долларов

Турнир Break Tens состоялся 5 марта на арене Madison Square Garden.

Свитолина в четвертьфинале турнира победила американскую теннисистку Винус Уильямс (10:3). В полуфинале украинка победила еще одну американку Коко Вандервей (10:0), а в финале разгромила китаянку Чжан Шуай - (10:3).

Победительница получила приз в 250 000 долларов США.

В турнире приняли участие восемь приглашенных организаторами теннисисток. Регламент соревнования предусматривает короткий поединок, подобный тай-брейк в теннисном матче классического формата. Однако в отличие от тай-брейка, для победы в этом поединке, надо с отрывом в меньшей мере два очка получить 10, а не семь баллов.

В прошлом году победу в соревнованиях одержала румынка Симона Халеп.

WHAT a night !!! Playing for the 1st time in Madison Square Gardens was already very very special for me ... but winning there insane