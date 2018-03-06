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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 64118 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 67168 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Элина Свитолина победила на турнире в Нью-Йорке и получила четверть миллиона долларов

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Четвертая ракетка мира, украинка Элина Свитолина одержала победу на выставочном турнире в Нью-Йорке, пишет УНН.

Турнир Break Tens состоялся 5 марта на арене Madison Square Garden.

Свитолина в четвертьфинале турнира победила американскую теннисистку Винус Уильямс (10:3). В полуфинале украинка победила еще одну американку Коко Вандервей (10:0), а в финале разгромила китаянку Чжан Шуай - (10:3).

Победительница получила приз в 250 000 долларов США.

В турнире приняли участие восемь приглашенных организаторами теннисисток. Регламент соревнования предусматривает короткий поединок, подобный тай-брейк в теннисном матче классического формата. Однако в отличие от тай-брейка, для победы в этом поединке, надо с отрывом в меньшей мере два очка получить 10, а не семь баллов.

В прошлом году победу в соревнованиях одержала румынка Симона Халеп.

WHAT a night !!! Playing for the 1st time in Madison Square Gardens was already very very special for me ... but winning there insane

Украинские Национальные Новости

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