Еліна Світоліна перемогла на турнірі в Нью-Йорку і отримала чверть мільйона доларів

Турнір Break Tens відбувся 5 березня на арені Madison Square Garden.

Світоліна у чвертьфіналі турніру перемогла американську тенісистку Вінус Вільямс (10:3). У півфіналі українка перемогла ще одну американку Коко Вандервей (10:0), а у фіналі розгромила китаянку Чжан Шуай – (10:3).

Переможниця отримала приз у 250 тисяч доларів США.

У турнірі взяли участь вісім запрошених організаторами тенісисток. Регламент змагання передбачає короткий поєдинок, подібний до тай-брейку у тенісному матчі класичного формату. Однак на відміну від тай-брейку, для перемоги в цьому поєдинку, треба з відривом у щонайменше два очки здобути 10, а не сім балів.

Торік перемогу у змаганнях здобула румунка Сімона Халеп.

WHAT a night!!! Playing for the 1st time in Madison Square Gardens was already very very special for me... but winning there insane