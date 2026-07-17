Договорились максимально сотрудничать, будут решения: Зеленский встретился с Сергеем "Флешем" Бескрестновым
Киев • УНН
Президент Зеленский обсудил с Сергеем Бескрестновым технологические аспекты обороны. Договорились о максимальном сотрудничестве для противодействия агрессору.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Сергеем "Флешем" Бескрестновым, который был советником бывшего министра обороны Михаила Федорова, передает УНН.
Встреча с Сергеем Бескрестновым – Флешем. Очень подробно обсудили все то, что сейчас наиболее актуально в технологических составляющих нашей обороны
По его словам, именно технологичность спасает жизни украинских воинов и возвращает эту войну домой – в россию.
Важно также и всегда своевременно реагировать на военные инновации, которые происходят с силами и средствами армии агрессора, на основе принципа: знаем детали, следовательно, метко противодействуем. Договорились с Сергеем максимально сотрудничать. Будут решения. Спасибо!
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