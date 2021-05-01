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"Диснейленд" в Калифорнии возобновил работу

"Диснейленд" в Калифорнии возобновил работу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. В штате Калифорния возобновил работу парк развлечений компании The Walt Disney Company. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter, пишет УНН.

Цитата

“Все, кто хотел посетить это замечательное место — добро пожаловать обратно. Жители Калифорнии, начинайте планировать посещение уже сейчас ”, - говорится в сообщении.

Посещать парк развлечений смогут только жители Калифорнии, которые будут придерживаться карантинных ограничений: носить маски и при входе померить температуру.

Дополнение

Парк развлечений находится в городе Анахайме. Первый из тематических парков Уолта Диснея был открыт 17 июля 1955 рождения, став воплощением идеи Уолта Диснея о парке, в котором был бы воссоздан мир мультфильмов и сказок, где интересно всем: и взрослым, и детям.

To all who come to this happy place, welcome...BACK! California residents, start planning your visit now.

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