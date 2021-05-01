"Диснейленд" в Калифорнии возобновил работу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В штате Калифорния возобновил работу парк развлечений компании The Walt Disney Company. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter, пишет УНН.
Цитата
“Все, кто хотел посетить это замечательное место — добро пожаловать обратно. Жители Калифорнии, начинайте планировать посещение уже сейчас ”, - говорится в сообщении.
Посещать парк развлечений смогут только жители Калифорнии, которые будут придерживаться карантинных ограничений: носить маски и при входе померить температуру.
Дополнение
Парк развлечений находится в городе Анахайме. Первый из тематических парков Уолта Диснея был открыт 17 июля 1955 рождения, став воплощением идеи Уолта Диснея о парке, в котором был бы воссоздан мир мультфильмов и сказок, где интересно всем: и взрослым, и детям.
To all who come to this happy place, welcome...BACK! California residents, start planning your visit now.