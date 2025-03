"Диснейленд" в Калифорнии возобновил работу

Цитата

“Все, кто хотел посетить это замечательное место — добро пожаловать обратно. Жители Калифорнии, начинайте планировать посещение уже сейчас ”, - говорится в сообщении.

Посещать парк развлечений смогут только жители Калифорнии, которые будут придерживаться карантинных ограничений: носить маски и при входе померить температуру.

Дополнение

Парк развлечений находится в городе Анахайме. Первый из тематических парков Уолта Диснея был открыт 17 июля 1955 рождения, став воплощением идеи Уолта Диснея о парке, в котором был бы воссоздан мир мультфильмов и сказок, где интересно всем: и взрослым, и детям.

To all who come to this happy place, welcome...BACK! California residents, start planning your visit now.