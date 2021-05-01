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“Діснейленд” у Каліфорнії відновив роботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. У штаті Каліфорнія відновив роботу парк розваг компанії The Walt Disney Company. Відповідна заява опублікована у Twitter, пише УНН.

Цитата

“Всі, хто хотів відвідати це чудове місце — ласкаво просимо назад. Жителі Каліфорнії, починайте планувати відвідування вже зараз”, — йдеться у повідомленні.

Відвідувати парк розваг зможуть тільки жителі Каліфорнії, які будуть дотримуватися карантинних обмежень: носити маски і при вході поміряти температуру.

Доповнення

Парк розваг знаходиться у місті Анахаймі. Перший з тематичних парків Уолта Діснея було відкрито 17 липня 1955 року народження, ставши втіленням ідеї Уолта Діснея про парк, в якому був би відтворений світ мультфільмів і казок, де цікаво всім: і дорослим, і дітям.

To all who come to this happy place, welcome...BACK! California residents, start planning your visit now.

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