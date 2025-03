Госсекретарь США вручил Хугу благодарственное письмо за работу в Украине

"Посол США передала первому заместителю председателя СММ ОБСЕ Александру Хугу благодарственное письмо от Госсекретаря Помпео, который высоко оценил лидерство и ответственную службу Хуга в миссии, критически важной для суверенитета и территориальной целостности Украины. Желаем господину Хугу всего наилучшего в будущих начинаниях", - сообщили в посольстве.

Напомним, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 31 октября покинул свой пост.

Его преемником стал Марк Этерингтон, который уже работал на этой должности в 2014 году.

Amb. Y presented a letter from Secretary Pompeo to @OSCE_SMM Principal Deputy Chief Monitor Hug, commending Hug's leadership & dedicated service to a mission critical to Ukraine 's sovereignty & territorial integrity. We wish Hug all the best in his future endeavors. pic.twitter.com/5xZ2M1Cind

