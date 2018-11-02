Госсекретарь США вручил Хугу благодарственное письмо за работу в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В пятницу посол США в Украине Мари Йованович передала первому заместителю председателя Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ в Украине Александру Хугу письмо от Госсекретаря США Майка Помпео, передает УНН со ссылкой на Twitter американского посольства.
"Посол США передала первому заместителю председателя СММ ОБСЕ Александру Хугу благодарственное письмо от Госсекретаря Помпео, который высоко оценил лидерство и ответственную службу Хуга в миссии, критически важной для суверенитета и территориальной целостности Украины. Желаем господину Хугу всего наилучшего в будущих начинаниях", - сообщили в посольстве.
Напомним, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 31 октября покинул свой пост.
Его преемником стал Марк Этерингтон, который уже работал на этой должности в 2014 году.
Amb. Y presented a letter from Secretary Pompeo to @OSCE_SMM Principal Deputy Chief Monitor Hug, commending Hug's leadership & dedicated service to a mission critical to Ukraine 's sovereignty & territorial integrity. We wish Hug all the best in his future endeavors. pic.twitter.com/5xZ2M1Cind- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 2 ноября 2018 г.