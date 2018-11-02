Держсекретар США вручив Хугу лист-подяку за роботу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У п’ятницю Посол США в Україні Марі Йованович передала першому заступнику голови Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ в Україні Александру Хугу лист-подяку від Держсекретаря США Майка Помпео, передає УНН з посиланням на Twitter американського посольства.
“Посол США передала першому заступнику Голови СММ ОБСЄ Александру Хугу листа подяки від Держсекретаря Помпео, який високо оцінив лідерство та відповідальну службу Хуга у місії, критично важливій для суверенітету та територіальної цілісності України. Бажаємо пану Хугу всього найкращого у майбутніх починаннях”, — повідомили в посольстві.
Нагадаємо, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг 31 жовтня залишив свою посаду.
Його наступником став Марк Етерінгтон, який вже працював на цій посаді у 2014 році.
Amb. Y presented a letter from Secretary Pompeo to @OSCE_SMM Principal Deputy Chief Monitor Hug, commending Hug’s leadership & dedicated service to a mission critical to Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We wish Hug all the best in his future endeavors. pic.twitter.com/5xZ2M1Cind— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 2 ноября 2018 г.