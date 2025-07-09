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Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение
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Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение
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Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение

Киев • УНН

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Европейский суд по правам человека 9 июля огласит решение по делу "Украина и Нидерланды против российской федерации". Дело касается системных нарушений прав человека на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и крушения рейса МН17.

Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение

Сегодня, 9 июля, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявит решение по делу "Украина и Нидерланды против российской федерации" относительно системных нарушений прав человека на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и относительно сбития рейса МН17, пишет УНН. 

Детали

Объявление решения состоится в помещении ЕСПЧ в Страсбурге, Франция, в 11:00 по местному времени (в 12:00 по Киеву). Дело является крупнейшим межгосударственным делом в истории ЕСПЧ, которое объединяет четыре заявления и охватывает период с 2014 года по сегодняшний день. Оно касается системных нарушений прав человека на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, включая события полномасштабного вторжения рф.

В своем промежуточном решении от 25 января 2023 года ЕСПЧ уже признал, что с мая 2014-го по меньшей мере до января 2022 года оккупированные территории Донбасса находились под юрисдикцией россии. Суд также установил, что сбитие рейса MH17 произошло на территории, которая находилась под эффективным контролем российских оккупационных администраций.

"Украина против россии (по Крыму)"

Это дело стало первым межгосударственным заявлением Украины, по которому Европейский суд по правам человека принял решение по существу. Оно охватывает события с 27 февраля 2014 года, когда россия установила контроль над Автономной Республикой Крым и г. Севастополь.

Решением от 25 июня 2024 года Суд признал многочисленные нарушения прав человека со стороны рф: право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, свободу мысли и вероисповедания, доступ к образованию, право собственности и защиту от дискриминации.

Комитет министров Совета Европы, отвечающий за контроль за исполнением решений ЕСПЧ, призвал россию немедленно освободить политических заключенных, прекратить пытки и перемещение заключенных, обеспечить беспрепятственную деятельность международных мониторинговых органов в Крыму. В Комитете подчеркнули, что несмотря на выход из Совета Европы, РФ обязана выполнять решения Суда.

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"Украина и Нидерланды против россии: Донбасс, MH17 и полномасштабная война

Это крупнейшее межгосударственное дело, объединяющее сразу четыре заявления: № 8019/16, 43800/14, 28525/20 и 11055/22. Оно охватывает период с 2014 года по настоящее время и касается преступлений на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В дело также включены жалобы на действия рф во время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля 2022 года.

Отдельную часть производства составляет заявление Нидерландов относительно сбития малайзийского "Боинга" рейса MH17 в июле 2014 года, в результате чего погибли все 298 человек на борту.

ЕСПЧ установил, что сбитие рейса MH17 произошло на территории, которая находилась под эффективным контролем российских оккупационных администраций, а следовательно, события подпадают под юрисдикцию рф.

25 января 2023 года ЕСПЧ признал дело частично приемлемым и перешел к рассмотрению по существу. Учитывая масштаб нарушений, к делу присоединились 26 государств и ряд международных организаций в качестве третьих сторон. Ожидается, что в ближайшее время ЕСПЧ примет решение и перейдет к рассмотрению вопроса справедливой сатисфакции.

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"Украина против россии (VIII)": агрессия в Керченском проливе

Это дело касается нападения россии на три украинских военных судна в Керченском проливе 25 ноября 2018 года и захвата 24 украинских моряков. Заявление основывается на доказательствах незаконного задержания, содержания в нечеловеческих условиях и отсутствия справедливого судопроизводства.

ЕСПЧ обязал россию предоставить раненым надлежащую медицинскую помощь и разъяснить юридические основания задержания. Однако решение суда Москва не выполнила.

По состоянию на март 2024 года ЕСПЧ получил комментарии правительства Украины относительно сути дела и готовится к дальнейшему рассмотрению.

"Украина против россии (IX)": российская практика ликвидации противников кремля

Последнее из активных межгосударственных дел - № 10691/21 - касается практики политически мотивированных убийств, которую, по утверждению Украины, россия осуществляет как на своей территории, так и за ее пределами - в частности на территории государств-членов Совета Европы.

Речь идет о резонансных убийствах и покушениях на оппонентов режима Путина, что, по утверждению Украины, является частью целенаправленной политики государства.

ЕСПЧ зарегистрировал дело в 2021 году, а в апреле 2025-го сообщил о его коммуникации правительству рф. К делу уже присоединились Польша и Литва в качестве третьих сторон, а также шесть других государств получили запросы от Суда относительно предоставления информации. Это первое межгосударственное заявление, в котором Украина на международном уровне ставит на рассмотрение Суда вопрос о политически мотивированных убийствах как составляющей государственной политики России.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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